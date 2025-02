Допитливий морський лев і затонулий корабель: конкурс підводних знімків показав кращі роботи 2025 року

Фотопремія The Underwater Photographer of the Year представила переможців конкурсу у 2025 році.

Журі відзначило знімки верблюдів, які п'ють воду, мешканців океану та затонулого корабля, йдеться на сайті премії.

"Найкращий підводний фотограф року" (The Underwater Photographer of the Year) – щорічне змагання підводних знімків, яке започаткували в 1965 році. Участь у міжнародному конкурсі беруть фотографи з усіх континентів.

Цьогорічний конкурс голова журі Алекс Мустард назвав "найбільшою роботою за всю історію", адже до конкурсу долучилася рекордна кількість фотографів.

У 2025 році першість у категорії "Широкий кут" здобув знімок фотографа Альвара Ерреро, який "вполював" перше плавання дитинчати горбатого кита поруч із дорослим ссавцем у водах поблизу Французької Полінезії.

На фото можна побачити, як китеня випускає кілька бульбашок – ймовірно, воно лише вчиться контролювати своє дихання або випробовує можливості власного тіла.

"Для мене ця фотографія демонструє любов матері до свого дитинчати і розповідає про крихку красу наших океанів", – пояснив автор знімка.

Фото: Альваро Ерреро

Найкращим у макрозйомці журі назвало італійця Паоло Бондаскі через його роботу "Чарівне підсвічування". Фотограф зробив підводну світлину волохатої креветки, чіткий знімок якої зробити непросто, зауважив член журі Тобіас Фрідріх.

"Ідеальне положення волохатої креветки занадто гарне, щоб бути правдою, оскільки ці істоти дуже спритні. Ми зробили висновок, що це – природна досконалість, яку підкреслило виняткове освітлення фотографа", – прокоментував роботу член журі.

Фото: Паоло Бондаскі

Знімок затонулого корабля поблизу рифу на глибині близько 104 метрів визнали кращим серед фотографій уламків. Автор роботи Алекс Доусон зізнався, що для створення світлини він плавав під водою протягом 25 хвилин.

Фото: Алекс Доусон

У категорії "Поведінка" кращою стала фотографія японця Шунсуке Накано, на якій зображено боротьбу двох самців азійського губана. В період розмноження риби утворюють гареми, які конкурують за території.

Ліворуч на фото зображений головний самець гарему, який захищав свою ділянку моря протягом понад 10 років. Праворуч від нього – молодий суперник.

Автор світлини розповів, що перебував на місці розмноження риби протягом тижня, але за сценою суперництва самців спостерігав лише 10 секунд.

"Це був єдиний знімок, який я зміг зробити. Видовище їхньої боротьби було настільки чудовим, що я пам'ятаю його і досі", – поділився враженнями Шунсуке Накано.

Фото: Шунсуке Накано

Знімок верблюдів, які п'ють воду, очолив перелік у номінації "Портрет". Фотограф Абдулазіз Аль Салех із Кувейту зізнався, що реалізувати ідею фото було непросто – протягом першого тижня зйомок тварини не наважувалися пити, коли бачити під водою камеру.

Однак через декілька днів верблюди звикли до фотографа та спорядження, і завдяки цьому вдалося зробити незвичайне фото.

Фото: Абдулазіз Аль Салех

Третім у категорії стало фото американця Патріка Вебстера, який зазнімкував допитливого морського лева поміж пишних водоростей. Фотограф розповів, що під час зйомки водної флори помітив "вусаня", який наполегливо просувався між водоростями вперед до камери після того, як побачив рух.

"Я провів наступну годину, захоплюючись його "танцем", – додав Патрік Вебстер.

Фото: Патрік Вебстер

Британська фотографиня Кетрін Голмс зробила фото "свята життя на рифах" у водах Індонезії.

"Я намагалася зазнімкувати риф, що кишить життям і барвами, щоб надихнути людей на захист цього цінного середовища існування.

Зміна клімату, забруднення та надмірний вилов риб загрожують йому і провокують руйнівні наслідки по всьому світу. [Коралові рифи] є життєво важливими для існування безлічі видів та здоров'я океанів", – наголосила авторка фото.

Фото: Кетрін Голмс

Робота "Погоня дельфінів" у Червоному морі іспанця Енріка Генера стала кращою в номінації чорно-білих фото. На ілюстрації можна побачити ритуал спарювання, коли кілька самців переслідують самку.

"Уся група граційно плавала в повільному, виваженому темпі, створюючи чарівну підводну сцену", – розповів фотограф.

Фото: Енрік Генер

Раніше переможцем престижного фотоконкурсу Wildlife Photographer of the Year став знімок борсука, який милується графіті зі своїм зображенням.