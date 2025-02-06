Фото борсука, який милується графіті з собою, перемогло на престижному конкурсі у Британії

Фотографія борсука, який милується графіті в стилі Бенксі зі своїм зображенням, отримала нагороду на престижному фотоконкурсі Wildlife Photographer of the Year.

Автор світлини, британський фотограф Ієн Вуд, переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій", пишуть Natural History Museum of London і ВВС.

Ієн фотографує борсуків уже два роки, але найуспішніший знімок він зробив у 2024 році біля дороги в місті Сент-Леонардс-он-Сі в Англії.

Тоді борсуки прийшли поласувати недоїдками, залишеними для лисиць, і фотографу спала на думку цікава ідея.

"Я подумав, що було б весело намалювати там графіті і подивитися, чи не пройде під ним борсук", – розповів фотограф.

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Ієн облаштував на краю дороги невеличку схованку, чекаючи слушного моменту, щоб зафільмувати тварину. І борсук таки зацікавився зображенням свого "родича".

Ієн Вуд розповів, що своїми роботами прагне привернути увагу до винищення борсуків, яке він вважає "національною ганьбою".

У деяких частинах Британії досі практикують відстріл борсуків за ліцензією, адже контроль чисельності цих ссавців нібито має запобігти поширенню туберкульозу у великої рогатої худоби.

Однак природоохоронці критикують цю застарілу практику і наголошують, що дійсно ефективними способами запобігання туберкульозу є вакцинація великої рогатої худоби та пастеризація молока.

"Я живу в сільській місцевості Дорсету і займаюся ревайлдингом, щоб покращити середовище існування величезної кількості диких тварин. Винищення борсуків, яке досі триває, скоротило їхню чисельність, і якщо його не зупинити, ми можемо побачити борсуків лише в міських умовах у кількох частинах Англії.

Я сподіваюся, що це фото підвищить обізнаність про згубний вплив винищення борсуків і допоможе домогтися змін", – сказав Ієн.

Цьогоріч на приз глядацьких симпатій у конкурсі "Фотограф дикої природи року" претендували 25 фотографій.

У голосуванні взяли участь 76 тисяч шанувальників фотографій дикої природи з усього світу.

Wildlife Photographer of the Year Wildlife Photographer of the Year Wildlife Photographer of the Year Wildlife Photographer of the Year

Окрім фотографії борсука, високі оцінки в категорії глядацьких симпатій отримали ще 4 знімки. Зокрема, робота фотографа Франциско Негроні під назвою "Земля і небо", що зображає чилійський вулкан, вкритий хмарами.

Серед інших високо оцінених робіт – знімок Девіда Нортала під назвою "Колючий", на якому зображений медоїд із голками в тілі після невдалого нападу на дикобраза.

Також на перемогу претендував знімок "Край ночі" Джесса Фіндлі, який зафільмував епічний виліт білої сови з темного хліва.

І, зрештою, визнання отримало фото "Біла імла" Мішеля д'Олтремона з білим горностаєм на снігу.

Усі 5 фотографій експонуватимуться в лондонському Музеї природознавства до 29 червня.