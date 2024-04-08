16 тисяч кілометрів за 352 дні: британець пробіг уздовж усієї Африки

Спортсмен з Великої Британії Расс Кук пробіг від північного до південного краю Африки, щоб зібрати гроші на благодійність.

27-річний Расс Кук з Великої Британії став першою людиною, яка пробігла від краю до краю Африки. Для цього спортсмену знадобилося 352 днів.

При цьому він збирав гроші на благодійність, пише The Guardian.

Расс Кук розпочав забіг 22 квітня 2023 року з найпівденнішого прибережного курорту Агулхас. Він пробіг через 16 африканських країн, здолавши понад 16 тисяч кілометрів.

7 квітня 2024 року він завершив забіг у найпівнічнішій точці Тунісу – Рес-Енгела. Перше, що сказав спортсмен після успішного фінішу, було: "Я трохи втомився".

На 200-й день забігу спортсмен, за порадою медиків, зменшив свій щоденний кілометраж. Russ Cook/X

Кук біг через тропічні ліси, гірські хребти і перетнув Сахару. На 200-й день забігу він, за порадою медиків, зменшив свій щоденний кілометраж.

"Я витратив кілька днів на те, щоб зробити рентген-знімки. Зрештою, ніяких пошкоджень кісток лікарі не виявили, тому я мав просто зменшити свій темп й продовжувати свій шлях", – писав він тоді у соцмережах.

Крім цього Кук кілька разів потрапляв у небезпечні ситуації. Зокрема, в Анголі його пограбували невідомі, які погрожували йому дулом пістолета. В Республіці Конго його деякий час утримували люди, озброєні мачете.

Також він мав проблеми на кордоні з Алжиром – його не хотіли пускати в країну. Втім після публікації відеозвернення, яке побачило понад 11 мільйонів людей, посольство Алжиру у Великобританії надало йому візу.

"Це доволі важко передати словами: 352 дні в дорозі, довгий час не бачити свою сім'ю, свою дівчину… Моє тіло страждає від болю, але ще один день, і я не збираюся скаржитися", – розповідав Кук журналістам у передостанній день забігу.

На своєму шляху Расс Кук кілька разів потрапляв у небезпечні ситуації. Skott Reid/Russ Cook/X

Чоловік назвав свій пробіг "найскладнішим викликом у своєму житті".

Однак йому вдалося зібрати на благодійність понад 600 тисяч фунтів стерлінгів – близько 750 тисяч доларів.

Кошти він передасть благодійній організації Running Charity, яка проводить програми з бігу та психічного здоров'я для молодих людей, що опинилися без даху над головою, та організації Sandblast, яка сприяє підвищенню обізнаності про народ Сахари.

Відомо, що Расс Кук став першою людиною, яка пробігла від краю до краю Африки.

Раніше спортсмен бігав зі Стамбула до Лондона, а також долав найшвидший марафон, тягнучи за собою автомобіль.

Раніше ми повідомляли, що спортсмен з Прикарпаття пробіг 250 км, щоб зібрати кошти на автобус для ЗСУ.