Французький журналіст подолав на велосипеді понад 2000 км, аби зібрати кошти для ЗСУ

Французький журналіст Себастьян Гобер проїхав на велосипеді від Львова до Брюсселя, аби зібрати кошти для підрозділу, в складі якого захищає Україну його товариш – француз Джонатан.

Про благодійний велозаїзд, який тривав 25 днів, він розповів у Facebook.

За цей час Себастьян встиг побували в п’яти країнах, зокрема Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах і Бельгії.

Sébastien Gobert/Facebook Sébastien Gobert/Facebook Sébastien Gobert/Facebook Sébastien Gobert/Facebook Sébastien Gobert/Facebook

Чоловік зізнався, що планував подолати 1700 кілометрів на велосипеді, але йому довелося об’їжджати певні ділянки, тому вийшло "трохи більше" – 2136 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Дорогою він дві зупинявся у Щецині (Польща) та Берліні (Німеччина). Два дні Себастьяну доводилося їхати під дощем, а протягом маршруту на нього гавкнув "мільйон собак".

Журналіст зізнався, що під час заїду випив 4 бокали пива, 3 з яких були "помилкою".

“Моя мотивація була дуже особистою, бо це не перший мій заїзд на велосипеді по Європі чи світу. Я жив в Україні певний час і розумію, ситуацію. Я хочу бути корисним”, – зазначив Себастьян Гобер у коментарі для “УП.Життя”

Він додав, що планує повторити свою подорож за для збору коштів на ЗСУ.

За час благодійного заїду йому вдалося зібрали 315 тисяч гривень (майже 7 тисяч євро). Кошти планують передати волонтерському центру благодійного фонду "Коло", розповіла організаторка ініціативи, українська літературознавиця Тетяна Огаркова.

"Донатили і українці, і французи, і бельгійці, і інші іноземці. Усім уклінна подяка за кожну гривню та євро!" – написала вона.

Волонтери планують на зібрані гроші придбати пікап для підрозділу француза Джонатана, який служить в українському війську.

Як раніше розповідав Себастьян, Джонатан – колишній французький військовий, який долучився до лав 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ЗСУ. У лавах української армії він відбивав наступ на Київщині, воював у Сєвєродонецьку, Бахмуті та лівому березі Херсонщині.

"Зазвичай я залишаюся в тіні, бо ненавиджу ЗМІ. Але після 2,5 року настав час просити про допомогу. 7 липня куля пройшла крізь моє стегно, торкнулася артерії та кістки.

Евакуація зайняла час, бо в нас не було автомобіля. Я був близький до смерті. Ось чому я прошу допомоги у придбанні пікапа, який може полегшити пересування та врятувати життя.

Завдяки чудовій роботі хірургів я знову на передовій. Нам дійсно не вистачає обладнання […] і, на жаль, від цього залежать не лише наші життя", – писав він наприкінці вересня.

Тетяна Огаркова зауважила, що збір не завершено, адже його остаточна ціль – 320 тисяч гривень. Тому всі охочі досі можуть долучитися та допомогти війську.

"Хто не встиг або ще хоче докинути та долучитися до цієї success story (історії успіху – ред.) – ще не пізно, будь ласка, ми подовжили збір на один день, бо ціни на пікапи ростуть!" – додала літературознавиця.

Нагадаємо, наприкінці квітня естонський депутат Крісто Енн Вага на велосипеді подолав шлях від Таллінна до Києва, аби зібрати кошти для підтримки ЗСУ.