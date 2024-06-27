"Сіли і поїхали": як пара прямує з Тернопільщини до Києва на дивані, аби зібрати гроші на дрони

Винахідник дивана на колесах Аркадій Фішман наприкінці червня вирушив на унікальному транспортному засобі в тур з Тернопільщини до Києва. Так чоловік хоче зібрати кошти на виготовлення дронів.

Про початок благодійного заїзду протяжністю понад 500 кілометрів Аркадій розповів на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

У ході мандрівки чоловік разом із його подругою Оленою Дунець збирають 2 мільйони гривень для виробництва наземних дронів власного конструювання для українських захисників.

"Як інженер-технолог і винахідник, я його спроєктував. Цей наземний дрон може розміновувати територію та евакуйовувати поранених, доставляти вантажі до 200 кілограмів", – розповів Аркадій "Укрінформу".

У коментарі для "УП. Життя" чоловік зізнався, що ідею мандрівки із Заліщиків, що на Тернопільщині, до Києва висунула його подруга. Спершу вони сприйняли ідею з гумором, але вже за добу почали планувати виїзд.

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На технічну підготовку до далекої дороги дивана на колесах пішло близько трьох тижнів, і вже 20 червня Аркадій та Олена вирушили в дорогу.

Диваном вони пересуваються поруч з автомобілями, адже пристрій, згідно з чинними законами, належить до легкого колісного електротранспорту, який не потребує державної реєстрації.

Винахід рухається із швидкістю 10 км/год. Мандрівники очікували, що дістануться столиці за 8-10 днів. Однак поїздка займе більше часу, адже через непросту дорогу вони потребують перерви на повноцінний відпочинок.

Усі речі Аркадій та Олена зберігають всередині дивану, зокрема й спальники, які їм вже довелося використовувати.

"Ми запитуємо у знайомих чи підписників, чи є охочі нам допомоги, надавши місце для ночівлі. Наприклад, учора я викладав сторіс стосовно Вінниці.

Але на випадок, якщо ніхто не погодиться нас прийняти, ми маємо намет", – пояснює Аркадій.

Досі парі не доводилося потерпати від спеки, зливи чи інших несприятливих погодних умов. Однак винахідник передбачив у конструкції рухомого дивану дах, здатний захистити їх від палючого сонця чи невеликого дощу.

В одній із розповідей в Instagram Олена ділилася інцидентом, під час якого їхній транспорт за участі поліціянтів вантажили до багажника більшої машини.

"Усі чомусь думають, що нас заарештували, але насправді все було навпаки. Це було найприємніше в моєму житті зупинення поліцією. І я не жартую, це дійсно було так", – ділиться спогадами Аркадій.

Він розповідає, що шляхом до Києва поблизу населеного пункту Підволочиськ, що на Тернопільщині, Аркадія та Олену зупинили поліціянти для перевірки документів. За словами винахідника, вони були здивовані дивану на дорозі.

Однак після зустрічі з правоохоронцями транспортний засіб зламався, тож вони допомогли з евакуацією.

"Якби не поліція, ми залишилися би ночувати посеред поля", – сміється Аркадій.

Наразі українці зібрали понад 119 тисяч гривень із 2 мільйонів, які необхідні. Чоловік зізнається, що, проїхавши половину шляху, його оптимізм щодо результатів благодійного збору трохи згас.

"У Вінниці – екватор нашої подорожі, а ми зібрали лише 5% суми. Ми збираємо на чотири дороговартісні дрони, кожен з яких коштує близько пів мільйона. А ми досі навіть на один не зібрали, хоч маємо дуже велику кількість переглядів.

Якби хоч по дві гривні кожна людина скинула, це нас би повністю задовольнило, і ми закрили би збір", – ділиться Аркадій.

Долучитися до збору коштів можна за посиланням.