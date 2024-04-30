1700 км веломаршруту: естонський депутат вирушив з Таллінна до Києва, аби зібрати кошти на ЗСУ

Крісто Енн Вага, депутат естонського парламенту, вирушив велосипедом у дорогу від Таллінна, столиці Естонії, до Києва. Усе заради того, аби зібрати кошти для підтримки Збройних сил України.

Про ідею акції парламентарій повідомив 20 квітня на сторінці в мережі X (раніше – Twitter).

"Кожного дня ми з естонським парламентом та урядом намагаємося знайти нові можливі способи допомогти України перемогти в цій війні. Але досі, я розмірковував, можливо, я можу зробити щось і від себе", – зазначив в опублікованому відео Крісто.

Фандрейзинговим слоганом заїду Крісто став вислів "Ride for victory" (заїзд за перемогою).

The war is just a bike ride away. To illustrate that I am riding my bike from Tallinn🇪🇪 to Kyiv🇺🇦. My objective is to gather donations for UA army. We must not forget that a full scale war is ongoing in our neighborhood. pic.twitter.com/enUR03Qh6I — Kristo Enn Vaga (@kristovaga) April 20, 2024

Протягом 6 днів чоловік проїде близько 1700 кілометрів від Таллінна до столиці України. Протягом маршруту депутат разом із 69th Sniffing Brigade планує зібрати 50 тисяч євро для купівлі дронів та автівок Збройним силам України.

69th Sniffing Brigade – спільно створена українцями та естонцями благодійна організація, яка організовує збори коштів для підтримки українських військових на передовій.

Очікується, що частину зібраної суми витратять на дві вантажівки для підрозділу БПЛА Сил спеціальних операцій на 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"З вашою підтримкою ми зможемо забезпечити хлопців необхідним транспортом для ефективного виконання завдань і звільнення України", – зазначають на сайті організації.

Протягом свого шляху, який розпочався 26 квітня із столиці Таллінна, парламентарій ділиться світлинами заїзду у своїх соцмережах. 29 квітня він повідомив, що подолав більше 1000 кілометрів і наблизився до кордону "чудової України".

Наразі Крісто Енн Вагу вдалося зібрати понад половину очікуваної суми – приблизно 27 тисяч євро.

Раніше ми розповідали про ультрамарафонця з Прикарпаття, який пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати кошти на автобус для Збройних сил.