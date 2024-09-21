Гімнастка з синдромом Дауна зі США встановила чотири світові рекорди

Спортсменка зі США Челсі Варнер встановила чотири світові рекорди. Дівчина має синдром Дауна, але це не заважає їй професійно займатися гімнастикою та моделінгом.

Усі рекорди спортсменка встановила в категорії для людей з особливостями розвитку – окремим розділом Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомили на сайті щорічного видання, Челсі Варнер стала рекордсменкою, виконавши за 30 секунд:

11 підтягувань;

10 кипів – гімнастичний рух підйому тіла над брусами;

10 переворотів назад;

16 акробатичних фляків.

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Гімнастка – чотириразова чемпіонка США та триразова переможниця Спеціальної Олімпіади – спортивних змагань для людей з особливостями розвитку.

Тепер до її колекції перемог додалися світові рекорди, якими вона особливо пишається.

Teen Vogue/X Teen Vogue/X

"Я дуже пишаюся тим, що чотири рази потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Раніше я навіть не могла мріяти про те, що це стане для мене можливим", – поділилася враженнями Челсі.

Американка займається гімнастикою протягом усього життя, попри застереження лікарів щодо низького тонусу м’язів. Уперше дівчина взяла участь у Спеціальній Олімпіаді у віці восьми років.

Челсі регулярно тренується – відвідує групові заняття тричі на тиждень та ще двічі займається зі своїм тренером індивідуально.

Щороку з травня по грудень спортсменка наполегливо тренується та вдосконалює свої навички. Дівчина каже, що своїми досягненнями вона завдячує тренерці, яка покладає на неї великі очікування, але водночас може кинути виклик та підбадьорити.

"Вона розробляє дуже цінні для мене нові техніки, які допомагають здобути нові навички. Без відданості, пристрасті та віри моєї тренерки в мене, я би ніколи не змогли розкрити свій потенціал", – розповідає спортсменка.

З січня по квітень зазвичай триває сезон змагань, у ході яких Челсі часом – єдина учасниця з інвалідністю. На таких заходах Челсі часто посідала останні місця.

Натомість, за її словами, цей досвід зробив незабутньою першу перемогу на Чемпіонаті світу в Лондоні, де вона змагалася з іншими гімнастками з інвалідністю.

"Я стала дуже впевненою в собі та навчилася діяти під тиском. Думаю, що це допомогло мені в усіх сферах життя", – розповіла дівчина.

Однак досягнення Челсі виходять далеко за межі спортивного залу – між вправами на колоні на брусах гімнастка знаходить час для роботи професійною моделлю.

Дівчина зізнається, що завжди почувалася впевненою перед камерами, але після першої реклами у 2016 році для H&M "закохалася в моделінг".

Наразі Челсі може похвалитися співпрацею з такими брендами, як Aerie, L'Oreal, WomenBest, Crocs і Tommy Hilfiger. Вона також з'являлася на сторінках журналів Teen Vogue, Forbes і Dazed.

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Завдяки цьому дівчина збільшує видимість людей з інвалідністю у спорті та модельній сфері.

"Мені подобається, що я можу надихати людей на досягнення своїх мрій. Приємно бачити, як юні дівчата з інвалідністю займаються гімнастикою завдяки моєму впливу", – говорить Челсі.

Дівчина також активно веде соцмережі, де ділиться успіхами у спорті, модельній сфері та надихає своїх підписників.

"Кожен може досягти успіху, для цього не треба бути особливим. Необхідно бути послідовним, цілеспрямованим і готовим працювати", – йдеться в одному з дописів дівчини.

Нагадаємо, 23-річний журналіст з Гани встановив світовий рекорд з найдовшого обіймання дерева, аби звернути увагу на важливості збереження природи в країні.