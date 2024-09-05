Африканський журналіст 24 години обіймав дерево і побив світовий рекорд

23-річний журналіст з міста Кумасі у Гані побив світовий рекорд з найдовшого обіймання дерева.

Абдул Хакім Аваль обіймав дерево 24 години 21 хвилину і побив попередній рекорд екоактивістки Фейт Патрісії Аріокот з Уганди (16 годин), повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Абдул зважився на рекорд, щоб підкреслити важливість збереження природи в Гані та започаткувати загальнонаціональну ініціативу з висаджування дерев.

Чоловік пообіцяв висаджувати по новому дереву за кожну хвилину, поки тривала його спроба встановити рекорд, тож потім висадив 1 461 дерево.

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"Під час спроби встановити рекорд Абдулу не можна було робити перерви – він мав стояти, обхопивши дерево руками, протягом усього часу.

Тепер, коли він протримався 24 години, назву рекорду змінили на "Найдовший марафон в обіймах з деревом". Це означає, що майбутнім претендентам будуть дозволені перерви (загалом дві години на день), щоб уникнути шкідливих наслідків недосипання", – кажуть у Книзі рекордів Гіннеса.

Абдул – не перший житель Гани, який цього року встановив світовий рекорд, повʼязаний з обніманням дерев. Нещодавно студент Абубакара Тахіру обійняв рекордну кількість дерев за годину – 1 123.

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Нагадаємо, раніше у Книзі рекордів Гіннеса розповідали, як американець встановив 181 чудернацький рекорд. Детальніше про дивовижні рекорди світу й українців у Книзі Гіннеса можна дізнатися з нашого тесту.

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