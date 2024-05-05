Через глобальне потепління нагрівання джмелиних гнізд сягає критичного рівня – вчені

Науковці встановили, що глобальне потепління вже впливає на популяції джмелів.

Глобальне потепління підвищує температуру джмелиних гнізд до критичного рівня. Це становить смертельну загрозу для надзвичайно важливих комах-запилювачів.

Дослідження, опубліковане в Frontiers in Bee Science, показало, що більшість колоній джмелів не зможуть вижити, коли температура повітря підніметься вище 35°C, пише The Guardian.

Науковці дійшли висновку, що глобальне потепління вже стало причиною скорочення популяції джмелів.

Аналіз досліджень, проведених упродовж останніх 180 років, показав, що оптимальний температурний діапазон для гнізд, у яких відбувається розвиток яєць, що відклала матка, коливається у межах від 28 до 32°C.

Джмелині колонії мають здатність до терморегуляції – під час високих температур робочі комахи можуть збиратися докупи, аби помахами крил охолоджувати вулик зсередини.

Однак у зв’язку із кліматичною кризою, яка змушує середній рівень температури невпинно зростати, джмелям буде важко підтримувати свої домівки в придатних для існування умовах.

"Якщо джмелі не можуть підтримувати температуру нижчою за смертельну межу (близько 35°C), виводок, імовірно, гине.

Це може пояснити, чому ми втрачаємо так багато джмелів у всьому світі, особливо в Північній Америці та Європі", – пояснив провідний автор дослідження Пітер Кеван.

Джмелі запилюють ті рослини, які не запилюють медоносні бджоли. Джміль може облетіти більше квіток за хвилину, ніж бджола, а також здатний запилювати дзижчанням. Під час цього процесу комахи використовують вібрації, які утворюють за допомогою грудних м’язів. Це допомагає прибрати пилок з квітки.

Також джмелі можуть залишати запаховий слід, який допомагає після запилення повторно не підлітати до квітки.

Окрім зміни клімату, популяція джмелів у всьому світі скорочується через механізацію сільського господарства, втрату середовища існування та використання пестицидів.

Раніше дослідники виявили наявність колективного розуму в джмелів.