Вчені з'ясували, що джмелям властивий колективний розум

Вчені в лабораторних умовах навчили джмелів виду Bombus terrestris відкривати коробку з двоступеневою головоломкою. Потім вони виявили, що комахи могли навчити розв'язанню цього завдання своїх "родичів", які ніколи раніше її не бачили.

У дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature, йдеться, що джмелі не змогли відкрити коробку самостійно. Щоб досягти цього, дослідникам довелося показати їм, що потрібно робити, і запропонувати винагороду задля мотивації, пише Science Alert.

Щоб зрозуміти, чи є колективний розум у таких маленьких комах, вчена-біхевіористка Еліс Бріджес з Лондонського університету королеви Марії та її колеги розмістили колонії джмелів у двоступеневу головоломку на 36 або 72 години протягом 12 або 24 днів поспіль.

Солодкою винагородою для комах був цукор. Його помістили під пластикову кришку (жовте коло на фото). Щоб туди дістатися, треба натиснути на червону вкладку (за умови, якщо синя буде відкритою).

Головоломка для джмелів Науковий журнал Nature

Витративши два дні, комахи так і не змогли дістатися до солодких ласощів. Науковці у процес не втручалися.

Вчені кажуть, що спершу комахам потрібно було показати, як вирішити головоломку. Достатньо одного джмеля, який би зрозумів цей процес і зміг навчити цьому інших.

"Висновок дослідження кидає виклик поширеній думці, що лише люди володіють унікальною здатністю до соціального навчання, засвоєння інформації через індивідуальні спроби і помилки", – зазначають дослідники.

Колись вважали, що лише люди мають колективний інтелект. Але "вірусні" пісні горобців, еволюціонуючі діалекти і традиції китів, полювання косаток, трюки мавп, ворон і дельфінів доводять те, що соціальна поведінка є й у тваринних спільнотах.

Більше того, вона може покращуватись з часом. Наприклад, поштові голуби здатні навчатися одне в одного і з року в рік коригувати маршрути польоту, кажуть дослідники.

"Очевидно, що жодна тварина не може зібрати iPhone або прочитати статтю про тваринний інтелект. Але на базовому рівні джмелі приєднуються до шимпанзе, ставлячи під серйозний сумнів цю передбачувану людську винятковість.

Відкриття серед джмелів більш дивовижне, тому що воно зосереджене не на родичах приматів, а на... тварині з мозком, який становить лише 0,0005% від розміру мозку шимпанзе", – розповів Алекс Торнтон, еколог з Університету Ексетера (Англія).

Також проведені експерименти доводять той факт, що ці комахи можуть вчитися одна в одної і вирішувати прості завдання.

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