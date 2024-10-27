Годинник астронавта місії "Аполлон-14" продали на аукціоні за рекордну суму

Едгар Мітчелл став шостою людиною, яка побувала на Місяці

На онлайн-аукціоні продали годинник астронавта NASA Едгара Мітчелла, який побував на Місяці у 1971-му році. За нього вторгували 2,2 мільйона доларів.

Цей аксесуар – найдорожчий годинник космонавтів, який коли-небудь ішов з аукціону, інформує Space.com.

Під час місій на Місяць NASA видавало членам екіпажів годинники Omega Speedmaster Professional, які кріпили на липучі частини скафандрів, аби використовувати у відкритому космосі.

Пілот місячного модуля "Аполлон-14" Едгар Мітчелл носив особистий годинник під рукавом скафандра NASA/RR Auction

Натомість деякі астронавти "Аполлону", здебільшого приховано, брали на борт космічних кораблів особисті годинники. Завзятим колекціонерам вдавалося помітити ці аксесуари на історичних знімках і відео.

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Едгар Мітчел став шостою людиною в історії людства, яка ходила поверхнею Місяця. Однак невідомо, чи носив астронавт свій Rolex, коли робив історичні кроки супутником Землі.

Компанія, що організовувала аукціон, описувала, що Rolex GMT-Master Едгара Мітчелла був у "чудовому косметичному стані, з легкими подряпинами та потертостями від використання".

На задній частині корпусу вигравірувано напис: "Носив командир Е. Мітчелл на "Аполлоні-14", 1971. До Карлін – моєї доньки".

Годинник продавали разом із сертифікатом автентичності, який підписав астронавт.

Перед початком продажу організатор аукціону оцінював, що остаточна сума, за яку продадуть годинник, перевищить 400 тисяч доларів.

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Торги розпочалися 26 вересня і завершилися 24 жовтня – за цей період організатори отримали понад 30 заявок охочих придбати аксесуар.

Зрештою годинник астронавта місії "Аполлон-14" пішов з молотка за майже 2,2 мільйона доларів. Аксесуар став найдорожчим предметом, який компанія продала з моменту свого заснування в 1976 році.

"Існує величезна привабливість для колекціонерів годинників, які не обов’язково збирають речі, що бували в космосі.

Колекціонери годинників цінують важливість надійних годинників, які використовувалися в історичних місячних місіях", – сказав виконавчий віце-президент RR Auction зі зв’язків з громадськістю Боббі Лівінгстон.

Раніше ми розповідали, які незвичні речі астронавти залишили на поверхні Місяця.