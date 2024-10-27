Годинник астронавта місії "Аполлон-14" продали на аукціоні за рекордну суму
На онлайн-аукціоні продали годинник астронавта NASA Едгара Мітчелла, який побував на Місяці у 1971-му році. За нього вторгували 2,2 мільйона доларів.
Цей аксесуар – найдорожчий годинник космонавтів, який коли-небудь ішов з аукціону, інформує Space.com.
Під час місій на Місяць NASA видавало членам екіпажів годинники Omega Speedmaster Professional, які кріпили на липучі частини скафандрів, аби використовувати у відкритому космосі.
Натомість деякі астронавти "Аполлону", здебільшого приховано, брали на борт космічних кораблів особисті годинники. Завзятим колекціонерам вдавалося помітити ці аксесуари на історичних знімках і відео.
Едгар Мітчел став шостою людиною в історії людства, яка ходила поверхнею Місяця. Однак невідомо, чи носив астронавт свій Rolex, коли робив історичні кроки супутником Землі.
Компанія, що організовувала аукціон, описувала, що Rolex GMT-Master Едгара Мітчелла був у "чудовому косметичному стані, з легкими подряпинами та потертостями від використання".
На задній частині корпусу вигравірувано напис: "Носив командир Е. Мітчелл на "Аполлоні-14", 1971. До Карлін – моєї доньки".
Годинник продавали разом із сертифікатом автентичності, який підписав астронавт.
Перед початком продажу організатор аукціону оцінював, що остаточна сума, за яку продадуть годинник, перевищить 400 тисяч доларів.
Торги розпочалися 26 вересня і завершилися 24 жовтня – за цей період організатори отримали понад 30 заявок охочих придбати аксесуар.
Зрештою годинник астронавта місії "Аполлон-14" пішов з молотка за майже 2,2 мільйона доларів. Аксесуар став найдорожчим предметом, який компанія продала з моменту свого заснування в 1976 році.
"Існує величезна привабливість для колекціонерів годинників, які не обов’язково збирають речі, що бували в космосі.
Колекціонери годинників цінують важливість надійних годинників, які використовувалися в історичних місячних місіях", – сказав виконавчий віце-президент RR Auction зі зв’язків з громадськістю Боббі Лівінгстон.
Раніше ми розповідали, які незвичні речі астронавти залишили на поверхні Місяця.