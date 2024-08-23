Омбудсмен підтвердив погані умови в одеській лікарні, де військовий оголосив голодування

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив незадовільні умови в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2, пацієнт якої – бойовий медик Петро Конопля – раніше оголосив голодування через незадовільні умови.

За словами Дмитра Лубінця, після відеозвернення бійця медзаклад перевірили представниця омбудсмена Марія Попова та працівники регіонального представництва Офісу Уповноваженого з прав людини.

"Іінформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам", – зазначив омбудсмен.

Також представники Дмитра Лубінця зафіксували порушення прав пацієнтів медичного закладу та направили листи з рекомендаціями щодо їх усунення до відповідних органів державної влади.

Омбудсмен додав, що найближчим часом відповідальних за харчування пацієнтів осіб можуть притягти до адміністративної відповідальності. Крім того, у медичному закладі мають переглянути питання укладених договорів з постачальниками.

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"Тримаю ситуацію на особистому контролі", – наголосив Лубінець.

Під час відвідування лікарні представниками омбудсмена стало відомо, що заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та незабаром має приєднатися до Комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний центр психічного здоров'я".

Нагадаємо, 22 серпня бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через неналежні умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Тоді військовий розповів, що пацієнти лікарні не отримують нормального харчування, зокрема в їхньому раціоні бракує овочів та фруктів. Їжа, яку вони отримують, переварена, до її складу, за словами Петра, входять "найдешевші продукти".

"Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання! Рятуйте!" – заявив він.

Згодом на це відреагували в Міністерстві охорони здоров'я України. Там пообіцяли розібратися в ситуації та визначити причину, чому пацієнти перебувають у неналежних умовах.