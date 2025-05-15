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Як безпечно їздити на електросамокаті? Прості поради від ЦГЗ

Тетяна Бугаєнко — 15 травня, 16:48
Як безпечно їздити на електросамокаті? Прості поради від ЦГЗ
У 2023 році електросамокати визнали транспортними засобами
HectorPertuz/Depositphotos

Електросамокати з’явилися на українських дорогах не так давно, але за цей проміжок часу вони встигли стати різновидом транспорту, який ускладнює і рух автомобілів, і пересування пішоходів.

Найбільше скарг на користувачів електросамокатів стосуються недотримання ними правил дорожнього руху.

У Центрі громадського здоров’я нагадали основні правила їзди для водіїв легкого електротранспорту (електросамокатів, електровелосипедів, гіробордів, моноколіс тощо).

Для того, щоб не наражати себе на небезпеку та не потрапити у ДТП, потрібно виконувати такі прості правила дорожнього руху:

  • триматися правого краю проїжджої частини;
  • використовувати світловідбивні елементи;
  • жестами подавати сигнали повороту чи зупинки;
  • носити шолом – він може врятувати життя;
  • сховати телефон на час їзди;
  • зняти навушники, щоб чути інших учасників дорожнього руху;
  • кататися без пасажирів;
  • не їздити у стані сп’яніння.

Для того, щоб не створювати небезпечних ситуацій у пішохідних зонах, рекомендують:

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  • не їздити тротуарами і пішохідними доріжками;
  • зменшувати швидкість поряд з пішоходами;
  • паркуватися відповідально, не блокуючи проходи й проїзди.

"Хоч би на чому ви їхали – відповідальність на дорозі має бути завжди", – підсумували у Центрі громадського здоров’я.

За даними Opendatabot, за останні 5 років українські суди розглянули щонайменше 130 справ про ДТП з електросамокатами. Найчастіше – це наїзди на пішоходів або пошкодження майна.

Нагадаємо, раніше ми ділились порадами для велосипедистів, як їздити містом безпечно.

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