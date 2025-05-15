Як безпечно їздити на електросамокаті? Прості поради від ЦГЗ
Електросамокати з’явилися на українських дорогах не так давно, але за цей проміжок часу вони встигли стати різновидом транспорту, який ускладнює і рух автомобілів, і пересування пішоходів.
Найбільше скарг на користувачів електросамокатів стосуються недотримання ними правил дорожнього руху.
У Центрі громадського здоров’я нагадали основні правила їзди для водіїв легкого електротранспорту (електросамокатів, електровелосипедів, гіробордів, моноколіс тощо).
Для того, щоб не наражати себе на небезпеку та не потрапити у ДТП, потрібно виконувати такі прості правила дорожнього руху:
- триматися правого краю проїжджої частини;
- використовувати світловідбивні елементи;
- жестами подавати сигнали повороту чи зупинки;
- носити шолом – він може врятувати життя;
- сховати телефон на час їзди;
- зняти навушники, щоб чути інших учасників дорожнього руху;
- кататися без пасажирів;
- не їздити у стані сп’яніння.
Для того, щоб не створювати небезпечних ситуацій у пішохідних зонах, рекомендують:
- не їздити тротуарами і пішохідними доріжками;
- зменшувати швидкість поряд з пішоходами;
- паркуватися відповідально, не блокуючи проходи й проїзди.
"Хоч би на чому ви їхали – відповідальність на дорозі має бути завжди", – підсумували у Центрі громадського здоров’я.
За даними Opendatabot, за останні 5 років українські суди розглянули щонайменше 130 справ про ДТП з електросамокатами. Найчастіше – це наїзди на пішоходів або пошкодження майна.
Нагадаємо, раніше ми ділились порадами для велосипедистів, як їздити містом безпечно.