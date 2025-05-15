Як безпечно їздити на електросамокаті? Прості поради від ЦГЗ

Електросамокати з’явилися на українських дорогах не так давно, але за цей проміжок часу вони встигли стати різновидом транспорту, який ускладнює і рух автомобілів, і пересування пішоходів.

Найбільше скарг на користувачів електросамокатів стосуються недотримання ними правил дорожнього руху.

У Центрі громадського здоров’я нагадали основні правила їзди для водіїв легкого електротранспорту (електросамокатів, електровелосипедів, гіробордів, моноколіс тощо).

Для того, щоб не наражати себе на небезпеку та не потрапити у ДТП, потрібно виконувати такі прості правила дорожнього руху:

триматися правого краю проїжджої частини;

використовувати світловідбивні елементи;

жестами подавати сигнали повороту чи зупинки;

носити шолом – він може врятувати життя;

сховати телефон на час їзди;

зняти навушники, щоб чути інших учасників дорожнього руху;

кататися без пасажирів;

не їздити у стані сп’яніння.

Для того, щоб не створювати небезпечних ситуацій у пішохідних зонах, рекомендують:

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не їздити тротуарами і пішохідними доріжками;

зменшувати швидкість поряд з пішоходами;

паркуватися відповідально, не блокуючи проходи й проїзди.

"Хоч би на чому ви їхали – відповідальність на дорозі має бути завжди", – підсумували у Центрі громадського здоров’я.

За даними Opendatabot, за останні 5 років українські суди розглянули щонайменше 130 справ про ДТП з електросамокатами. Найчастіше – це наїзди на пішоходів або пошкодження майна.

Нагадаємо, раніше ми ділились порадами для велосипедистів, як їздити містом безпечно.