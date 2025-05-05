Як крутити педалі безпечно? Поліція нагадала правила дорожнього руху для велосипедистів

Велосипед – чудовий спосіб екологічно пересуватися місцевістю та тримати себе у формі, а велосипедист – повноправний учасник дорожнього руху.

Щоб кожна велопрогулянка приносила лише задоволення та користь і не наражала на небезпеку, необхідно дотримуватися правил безпечної їзди.

Як уникнути неприємностей на дорозі – розповіли у Патрульній поліції Києва.

Поліцейські радять користуватися велодоріжками. Вони відокремлені від автомобільного трафіку та пішохідної зони, що знижує ризик зіткнень. Однак якщо велодоріжок немає – рухайтеся крайньою правою смугою в один ряд.

Перед велопрогулянкою переконайтеся, що ваш велосипед має справні гальма, дзвінок і світловідбивачі (білий спереду, червоний ззаду, жовтогарячі по боках).

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У темний час доби або при поганій видимості обов'язково вмикайте ліхтар або фару. Обов'язково використовуйте світловідбиваючі елементи, щоб бути помітнішим на дорозі.

Завжди використовуйте захисне спорядження: шолом, наколінники та налокітники – це зменшує ризик отримати травми у разі падіння чи аварії.

Також у поліції нагадали, що рухатися проїзною частиною на велосипедах можуть лише особи, яким виповнилося 14 років.

"За порушення правил дорожнього руху велосипедисти несуть відповідальність за частиною 2 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це штраф – 340 гривень", – пояснили у Патрульній поліції столиці.

Нагадаємо, раніше вчені назвали їзду на велосипеді найкориснішим способом пересування. Про її переваги для здоров’я читайте за посиланням.