Бджоли під ударом: війна в Україні очолила перелік світових загроз для запилювачів
Війна в Україні, світлове забруднення та мікропластик – основні проблеми, які ставлять під загрозу майбутнє бджіл у всьому світі. Науковці попереджають: це не лише екологічна проблема, а й питання продовольчої безпеки людства.
У новому звіті Університету Редінга (Emerging Threats and Opportunities for Conservation of Global Pollinators) вчені склали перелік 12 найнебезпечніших нових загроз для бджіл і запилювачів, які зростатимуть протягом наступного десятиліття, пише The Guardian.
Першою і головною проблемою науковці назвали саме війну в Україні. Збройні конфлікти впливають на сільське господарство: зменшується різноманіття вирощуваних культур, що позбавляє запилювачів доступу до квітів протягом сезону.
"Це загроза не лише для природи. Запилювачі – це основа наших продовольчих систем, економіки й адаптації до змін клімату", – наголошує професор Саймон Поттс, автор звіту.
Другою причиною є забруднення мікропластиком. У 315 бджолиних колоніях по всій Європі виявлено частки синтетичних полімерів – наприклад, ПЕТ-пластику. Він проникає у мед та вулики, але його вплив на здоров’я бджіл ще повністю не вивчений.
Запилювачам також шкодить світлове забруднення. Так, нічні запилювачі на 62% рідше відвідують квіти у тих районах, де встановлені вуличні ліхтарі.
Антибіотики, які використовують в аграрному виробництві, потрапляють у вулики та впливають на поведінку бджіл: знижують їхню активність і змінюють маршрути пошуку їжі.
Дослідники також попереджають про "коктейлі пестицидів" – комбінації хімікатів можуть бути небезпечнішими, ніж кожна речовина окремо.
Також у переліку – погано спланована посадка дерев для досягнення нульового рівня викидів, забруднення повітря, використання закритого сільського господарства, видобуток важких металів, лісові пожежі тощо.