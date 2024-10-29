Якої шкоди екології України завдало вторгнення РФ? У Міндовкілля кажуть про збитки у понад 65 млрд євро

За підрахунками Міністерства довкілля та природокористування України, повномасштабне російське вторгнення стало причиною майже 6,5 тисячі випадків знищення екосистем. Загалом агресія РФ спричинила збитків на понад 65 мільярдів євро.

Однак ці цифри не враховують шкоди, завданої Росією на тимчасово окупованих територіях, повідомила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук під час брифінгу 28 жовтня.

"Підрив Каховської ГЕС, забруднення Чорного моря, пожежі в лісах через бойові дії – усе це може мати незворотні наслідки для природи. Кожен такий випадок тягне за собою зміни екосистем і має наслідки, які простягаються далеко за межі нашої країни", – зауважила міністерка.

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За її словами, російські методи ведення війни зводять нанівець багаторічну роботу світу, спрямовану на боротьбу з кліматичними змінами, покращення стану вод та збереження екосистем.

"У той час, як сотні організацій працюють заради цієї мети, російський агресор віддаляє людство від неї", – додала Світлана Гринчук.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна на конференції Водної конвенції ООН представила дані про наявну екологічну ситуацію в країні, яка погіршується внаслідок дій РФ. У результаті засідання, представників країни-агресора заблокували в участі в одному з органів міжнародної конвенції.