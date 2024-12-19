В Іспанії Google Maps допоміг поліції у розслідуванні вбивства: зачіпкою стало випадкове фото

В Іспанії Google Maps допоміг поліції знайти підозрюваних у вбивстві. Автомобіль, який фотографує вулиці для застосунку, випадково зазнімкував чоловіка, який вантажить у машину великий мішок.

Двох підозрюваних заарештували, повідомляє The Guardian та El País.

Справа бере свій початок у листопаді 2023 року. Тоді поліції повідомили про зникнення громадянина Куби, який проживав в Іспанії у північному муніципалітеті Сорія. Він приїхав туди, сподіваючись розшукати жінку, яку вважав своєю співмешканкою.

Родич зниклого розповів правоохоронцям, що він отримав кілька підозрілих повідомлень із його телефону. В них зниклий нібито розповідав, що зустрів іншу жінку, виїжджає з Іспанії та збирається позбутися гаджета. Вони здалися чоловіку підозрілими, тому той вирішив звернутися до поліції.

Незабаром слідство вийшло на колишнього партнера кубинця і ще одного чоловіка, з яким, як вважалося, у розшукуваної жінки були романтичні стосунки.

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Минулого місяця поліція заарештувала їх, звинувативши у причетності до смерті та зникнення. Через кілька тижнів на цвинтарі сусіднього села знайшли розчленоване тіло, яке, ймовірно, належить кубинцю.

"Однією із зачіпок, яку слідчі використали для розкриття злочину (хоча вона і не була визначальною) стали зображення, виявлені під час дослідження картографічного додатка", – заявили у поліції.

Автомобіль з камерою Google Maps, який проїжджав повз село Тахуеко у жовтні, сфотографував, як на майже безлюдній вулиці чоловік завантажує до багажника червоного автомобіля Rover об'ємний білий мішок.

Завдяки цьому правоохоронці знайшли машину, яку, ймовірно, використали під час скоєння злочину.

Видання El País опитало мешканців Тахуеко, населення якого становить 56 людей. Деякі з них сказали, що бачили зображення Google Maps, але не надали їм особливого значення.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, у США розкрили вбивство 35-річної давності завдяки подкасту доньок загиблого чоловіка.