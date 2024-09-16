У США розкрили вбивство 35-річної давності: допоміг подкаст доньок загиблого чоловіка

У США розкрили деталі вбивства Джиммі Вейда Мартіна, яке трапилося 35 років тому

У штаті Міссурі (США) розкрили деталі вбивства 29-річного Джиммі Вейда Мартіна, яке трапилося 35 років тому. Знайти підозрюваного допоміг подкаст "Забуте маленьке місто", який створили доньки вбитого – Анджела та Андреа.

Як повідомляє CNN, трагічна подія сталася у ніч на 13 жовтня 1989 року. Тоді Джиммі пішов випити до місцевої таверни і не повернувся додому.

Закривавлене тіло чоловіка виявили перед світанком на сусідній вулиці. За даними влади, причиною смерті став удар по голові, який Мартін отримав під час бійки в барі.

Підозрюваного у вбивстві заарештували, але пізніше звільнили – з нього зняли звинувачення за кілька днів до суду. Відтоді пройшли роки і справу "заморозили".

Коли Анджела та Андреа, доньки Мартіна, подорослішали, вони звернулися до місцевої влади з проханням відновити справу, проте не отримали відповіді. Також вони благали місцевих жителів не залишатися осторонь і поділитися інформацією про події того дня.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці 2020 року, через 31 рік після вбивства, сестри та їхні двоюрідні брати створили подкаст "Забуте маленьке місто" з усіма даними, які їм вдалося зібрати.

Через кілька місяців, у 2021-му, прокуратура відновила розгляд справи. За словами прокурорів, подкаст – це те, що "привернуло їхню увагу до цієї справи".

"З’явилися нові сліди, і слідчі продовжують старанно працювати, щоб знайти інформацію, яка може призвести до висунення звинувачень особі, відповідальній за смерть Мартіна", – сказала тодішня прокурорка округу Мелісса Гіллам.

Доньки спочатку вважали, що саме чоловік, якого затримали у 1989 році, а згодом звільнили, вбив їхнього батька і уникнув покарання. Але потім вони поспілкувалися з місцевими жителями і дізналися про його напружені стосунки з Веслі Полом Марлером. За кілька тижнів до смертоносної бійки між двома чоловіками сталася сутичка.

"Вони переслідували один одного... Пройшли через чийсь двір і опинилися на сусідній вулиці. Це була така велика бійка в барі…", – розповіла Анджела.

Першим підозрюваним був немісцевий житель, який на той час гостював у сусідньої родини. Він розповів донькам, що побачив бійку і схопив шматок дерева, що лежав на вулиці. Він розмахував ним, намагаючись зупинити бійку, і когось вдарив.

Пізніше він повідомив про інцидент у поліцію і розповів про удар. Чоловіка заарештували, незважаючи на те, що його зовнішність не збігалася з описом потенційного вбивці.

У вересні 2024-го поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на Джиммі Вейда Мартіна, – 69-річного Веслі Пола Марлера. За словами сестер, вони чекали на такі новини багато років.

Підозрюваний у нападі на Джиммі Веслі Пол Марлер Courtesy Angela Williams

Попри те, що він не визнав своєї провини, Анджела та Андреа переконані, що докази вказують на причетність Марлера, який тієї ночі був у таверні.

Розмовляючи з місцевими, вони дізналися, що Марлер звинуватив їхнього батька в інтрижці з його дружиною. За їхніми словами, на той час їхні батьки перебували у складних стосунках і розлучилися.

Сестри сподіваються, що справедливість переможе і вони нарешті дізнаються правду про те, що сталося тієї фатальної ночі. Вони вважають, що їхній подкаст зіграв велику роль у відновленні справи.

Раніше ми розповідали, що у США розкрили деталі вбивства 23-річної вагітної жінки, яку, ймовірно, вбили у 1990-их роках.