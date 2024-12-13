Американка заради розваги пройшла ДНК-тест: після цього поліція звинуватила її бабусю у вбивстві

У США дівчина заради розваги пройшла ДНК-текст, який допоміг поліції у розслідуванні справи майже 30-річної давнини. Виявилося, що її бабуся є матір’ю немовляти, якого знайшли мертвим у 1997 році.

Наразі над жінкою триває суд, повідомляє CNN.

У травні 2022 року Дженна Герватовскі з Ньюберрі, штат Мічиган, була на роботі, коли їй зателефонували з невідомого номера. Це був детектив, який поцікавився у дівчини, чи чула вона про справу під назвою "Baby Garnet" ("Малюк з Гарнет).

Йдеться про справу 1997 року, коли у вигрібній ямі в кемпінгу біля озера Гарнет Лейк виявили мертве немовля. Слідчі не змогли знайти жодних зачіпок, щоб встановити особу дитини. Не було і свідків, які могли бачити людину, що її там покинула. Зрештою справу закрили.

Правоохоронці вирішили відновити її у 2017 році. Вони вилучили ДНК з частини стегнової кістки дитини, а потім відправили результати до судово-експертної компанії Identifinders International.

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Приблизно за пів року до дзвінка від детектива, Дженна пройшла тест FamilyTreeDNA, який допомагає розшукувати родичів. Вона повторила за подругою, якій подарували такий самий на Різдво.

Згідно з судовими документами, ДНК інших родичів немовляти привела детективів до профілю FamilyTreeDNA Дженни.

За словами Дженни, її матір, Кара Герватовскі, почала сумніватися в тому, чи не був дзвінок детектива аферою. Адже вони гадки не мали, який саме зв’язок можуть мати з дитиною.

Згодом Дженні зателефонувала Місті Гілліс з Identifinders International та попросила її пароль до FamilyTreeDNA, щоб завантажити її ДНК в окрему базу даних. Дженна відмовилася співпрацювати, бо вважала це шахрайською схемою.

Тиждень потому поліція зв’язалася з двоюрідною сестрою дівчини, яка працює в окружній прокуратурі. Тоді родина дізналася, що ситуація реальна.

Аналіз ДНК Дженни показав, що вона є єдинокровною племінницею немовляти, а Кара – єдинокровною сестрою. Матір’ю дитини виявилася бабуся дівчини Ненсі Герватовскі.

Кара не спілкувалася з нею з 18 років через погані стосунки. А Дженна взагалі ніколи не бачила свою бабусю.

Генеральна прокуратура Мічигану стверджує, що Ненсі народжувала самостійно у своєму будинку в Ньюберрі. Під час пологів її дитина померла від асфіксії – задушення. Медичної допомоги для немовляти Ненсі не шукала, хоча його можна було врятувати.

Водночас захист жінки стверджує, що вона народила несподівано. Коли Ненсі перебувала у ванні, плід нібито "опинився у пастці її родових шляхів". Вона намагалася витягнути його, але втратила свідомість. Коли Ненсі опритомніла, немовля вже було мертвим. За словами адвокатів, жінка не мала доступу до телефону або стільникового зв'язку, тому не могла зателефонувати на 911.

Ненсі визнала, що поклала дитину у мішок і залишила її в кемпінгу. Однак захист виправдовує її дії шоковим станом.

Ненсі звинувачують у "відкритому вбивстві" (у Мічигані – вбивство, ступінь якого мають вирішити присяжні), ненавмисному вбивстві та приховуванні смерті. За "відкрите вбивство" їй загрожує довічне ув'язнення.

Наразі відбуваються слухання. Захист Ненсі стверджує, що справу проти неї треба закрити, оскільки немає доказів, що дитина народилася живою.

Нагадаємо, американка зробила тест ДНК і випадково знайшла свого дядька, який зник у парку в шестирічному віці 73 роки тому.