Компанія Google могла попередити 10 млн людей про землетрус у Туреччині, але не зробила цього

У компанії Google визнали, що її система раннього попередження про землетруси Android Earthquake Alerts не змогла точно повідомити про загрозу під час руйнівного землетрусу в Туреччині у 2023 році.

Близько 10 мільйонів людей, які перебували в межах 158 кілометрів від епіцентру, могли б отримати найвищий рівень сповіщення від Google. Це дало б їм до 35 секунд на пошук безпечного місця.

Натомість на перший землетрус магнітудою 7,8 було надіслано лише 469 сповіщень категорії "Вжити заходів" (Take Action), повідомляє ВВС.

Також пів мільйона користувачів отримали сповіщення нижчого рівня, яке не супроводжується гучним сигналом або блокуванням екрана.

Журналісти ВВС ще у 2023 році встановили, що не всі мешканці регіону отримали сповіщення про землетрус, однак справжній масштаб проблеми став відомий лише тепер.

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Що відомо про Android Earthquake Alerts

Система сповіщень Android Earthquake Alerts (AEA), яку Google називає "глобальною системою безпеки", діє майже у 100 країнах і часто використовується в регіонах, де відсутні інші механізми попередження.

Її розробила й обслуговує компанія Google, а не окремі держави.

Android Earthquake Alerts працює на пристроях Android, які становлять понад 70% мобільних телефонів у Туреччині.

Оскільки сейсмічні хвилі поширюються повільніше, ніж сигнали мобільного зв’язку, користувачі, які перебувають далі від епіцентру, можуть встигнути отримати попередження.

Найвищий рівень сповіщення – це сигнал "Take Action". Він активує гучну тривогу, навіть якщо на телефоні увімкнено режим "Не турбувати", і блокує екран сповіщенням.

Коли 6 лютого 2023 року два потужні землетруси сколихнули південний схід Туреччини, система раннього сповіщення Google була активна. Утім, вона недооцінила силу природного лиха.

"Ми продовжуємо вдосконалювати систему, виходячи з досвіду кожного нового землетрусу", – заявив представник Google.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року у Туреччині та Сирії сталися два сильні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 балів, які спричинили масові смерті й каліцтва.

За даними Британського Червоного Хреста, станом на березень 2023 року кількість загиблих унаслідок руйнівної стихії перевищила 55 тисяч, а кількість поранених – 100 тисяч.

Руйнування охопили територію площею 350 тисяч кілометрів квадратних. Тремтіння землі відчувалося навіть в Україні.

До подолання наслідків смертоносної стихії залучили рятувальників та пошуковців з багатьох країн, зокрема, службовців ДСНС України.