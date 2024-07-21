У МОН розповіли, скільки вступників цьогоріч зможуть отримати гранти на навчання

Грантове фінансування на оплату здобуття вищої освіти у 2024 році зможуть отримати від 20 до 25 тисяч вступників, які будуть зараховані до вишів на контрактну форму навчання.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

"Ми розраховуємо, що цього року буде 20-25 тисяч вступників, які отримають грант", – сказав заступник міністра.

За його словами, таку фінансову допомогу зможуть отримати вступники, які навчаються не за державний кошт, а на контрактній основі.

"Дотепер у нас була така чорно-біла система: ти або отримував бюджетне місце, де держава платила 100%, або контракт, де держава нічого не платила.

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Зараз держава буде мати можливість дещо допомогти тим студентам, які здають на нормальному рівні НМТ, але, можливо, не попадають на бюджетні місця. Вони зможуть отримати гранти, які в сумі будуть мати 15 або 25 тисяч", – розповів Винницький.

Він підкреслив, що вартість навчання на контракті в Україні вже сягає європейських показників, і це створює конкуренцію між українськими і європейськими університетами. Тому грантову підтримку також можна розглядати, як боротьбу за українського студента.

Заступник міністра також нагадав, що вступники, зараховані на контракт на денну або дуальну форму навчання, які мають більше ніж 150 балів із двох предметів НМТ, зможуть подати заявку на грантове фінансування у розмірі 15 тисяч гривень.

Вступники, які мають понад 170 балів із двох предметів НМТ, зможуть отримати грант у розмірі 25 тисяч гривень.

"Водночас для стратегічно важливих спеціальностей – архітектури, медицини, освіти – діють певні коефіцієнти, і 25 тисяч можуть перетворитися на 37,5 тисячі гривень.

Однак на ті спеціальності, на які в нас є перенасичений попит – правники, маркетологи, економісти – гранту 15 тисяч не буде, а лише 25 тисяч. Це означає, що для того, аби отримати грант на такі спеціальності вступник повинен мати мінімум 170 балів", – зазначив посадовець

Грант призначатиметься на весь період навчання і його розмір буде змінюватися залежно від індексу інфляції.

Нагадаємо, студенти зможуть отримувати гранти на навчання через застосунок "Дія".