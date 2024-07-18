Студенти зможуть отримати гранти на навчання у ЗВО через "Дію": кого це стосується

МОН та Мінцифри запроваджують гранти на навчання через Дію

ОНОВЛЕНО 19.07.24 о 12:45

Вже цьогоріч студенти-контрактники зможуть отримати грант від 15 тисяч гривень на вищу освіту від держави.

Оформити його можна буде через застосунок "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.

Грант може отримати абітурієнт, який:

вступає на бакалаврат (або магістратуру медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи чи коледжу;

буде вчитись на денній або змішаній формі навчання на контракті;

має результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менш ніж 150.

Розмір допомоги від держави на оплату освіти розраховуватимуть індивідуально – все залежатиме від результату НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.

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Якщо вступник має 150-170 балів з будь-яких двох предметів, то може отримати 15 тисяч гривень, а якщо більш ніж 170 балів – 25 тисяч гривень.

Це експериментальний проєкт. Відтак, отримати грант зможуть студенти лише тих ЗВО, які підписали відповідний договір з МОН і таким чином дали згоду на участь у проєкті.

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Грант надаватимуть щорічно протягом усього навчання: 4 роки – на бакалаврат і 6 років – на медичного магістра.

"Нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом". Так абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. Це революційний крок для української системи вищої освіти", – зазначив Михайло Федоров.

Він додав, що гранти також стимулюватимуть конкуренцію за вступників між ЗВО.

Як отримати грант Міністерство цифрової трансформації України

"За рішенням про запровадження державних грантів стоїть не тільки допомога майбутнім вступникам. А й заохочення для нашої молоді залишатися в Україні та вступати в заклади вищої освіти тут.

Ми, як представники держави, активно працюємо над тим, щоб кожен і кожна змогли реалізувати свій потенціал в Україні. Тому ми активно трансформуємо систему освіти та створюємо нові механізми для підтримки молоді", – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Алгоритм подання заявок

1. Після зарахування до навчального закладу треба подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у ЄДЕБО між 5 вересня і 31 жовтня 2024 року.

2. Абітурієнт отримає повідомлення про призначення державного гранту з річною сумою. Її виплачуватимуть двома платежами протягом навчального року.

3. Подати спеціальну заявку в Дії.

4. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Нагадаємо, нещодавно освітній омбудсмен заявив, що наразі немає правових підстав розпочинати навчальний рік у школах із серпня.