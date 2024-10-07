Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: суд відмовив захисту обвинувачених у закритті справи

Оновлено 7 жовтня о 14:37

Захисники підлітків, яких звинувачують у груповому насиллі над 14-річною дівчинкою, 4 жовтня зірвали проведення судових дебатів та завершення розгляду справи. Вони подали клопотання про закриття кримінального провадження. Суд відмовився його задовольнити.

Підставою для закриття провадження захисники підлітків назвали те, що потерпіла не ходить на засідання, а отже нібито не підтримує обвинувачення.

Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомили представники потерпілої та адвокати юридичної компанії "Міллер" Наталія Баранова та Ілля Воробйов.

Вони розповіли, що суд за клопотанням адвокатів потерпілої та прокурорів дозволив їй не прибувати на кожне засідання для уникнення ретравматизації. Тому, на їхню думку, вчинок захисників обвинувачених – "верх цинізму".

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"Це адекватна і правильна практика у справах про сексуальне насилля, адже перебуваючи на засіданні, слухаючи покази учасників, потерпіла була б змушена знову проживати цей жах.

Ми вважаємо, що це клопотання не має належних підстав і його можна було відхилити одразу. Сподіваємося, що суд ухвалить справедливе рішення та не підігруватиме тактикам затягування процесу", – пояснили адвокати.

За словами Наталії Баранової, 4 жовтня мали відбутися судові дебати – підсумкова стадія, де всі сторони виступають зі своєю позицією щодо пред’явленого обвинувачення та міри покарання. Однак їх відтермінували.

Суд пішов до нарадчої кімнати вирішувати клопотання про закриття справи до 10-ої години ранку понеділка (7 жовтня).

"Це кінцева крапка у питанні, чи дійсно обвинувачені визнають свою провину та щиро розкаються. Очевидно, що ні", – каже Воробйов.

За словами адвоката Іллі Воробйова, і сторона потерпілої, і прокурори наполягатимуть виключно на реальному ув'язненні. Адвокати потерпілої проситимуть визнати обвинувачених винними за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування неповнолітньої особи групою осіб.

"Ми проти умовного терміну – для нього немає підстав, адже ніякого визнання вини та щирого каяття немає. Сторона захисту досі намагається своїми діями та висловами зробити винною постраждалу", – наголошують адвокати.

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7 жовтня суд проголосив рішення, яким відмовив у задоволенні зазначеного клопотання. Про це повідомили в юридичній компанії "Міллер".

"Наразі ми готуємося до судових дебатів, що відбудуться наприкінці жовтня.



Представниці потерпілої наполягатимуть на справедливості для потерпілої, наголошуючи на тому, що кожен кривдник у злочинах проти статевої свободи та недоторканності повинен розуміти невідворотність покарання ще до моменту вчинення", – зазначили в компанії.





Справа про зґвалтування: про що йдеться

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку. Подія трапилася влітку 2021 року. Тоді потерпіла прийшла на запрошення одного з трьох хлопців у підвал.

За даними слідства, один з юнаків вдарив дівчину у живіт, щоб та не чинила опору, а інший нахилив та стиснув її голову між своїми ногами.

Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її ґвалтували, фіксуючи це на відео. Згодом запис розповсюдили між учнями школи.

Через майже два роки – у березні 2023-го – хлопців визнали винними у груповому зґвалтуванні неповнолітньої. Суд призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Але через те, що підлітки не досягли повноліття, суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

Після звернення до апеляційного суду вирок скасували і направили справу на повторний розгляд іншим складом суду.

Також раніше адвокати постраждалої заявляли про затягування справи.