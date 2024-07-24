Адвокати заявили про затягування справи про групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті

Під час двох перенесених засідань суд мав проводити допити свідків у справі

Адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, заявили про спроби суду затягнути процес.

Про це повідомили працівники юридичної компанії "Міллер", які представляють інтереси потерпілої в суді.

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За словами юристів, суддя відклав на вересень заплановані на 24 та 25 липня засідання через прохання адвокаток обвинувачених у злочині підлітків. Таке рішення суд нібито ухвалив через те, що захисниці мають інші судові засідання в ці ж дні.

Водночас, як стверджують співробітники "Міллер", представниці підлітків не надали підтверджень обставин, через які вони не можуть бути присутніми на засіданнях у зазначені дні.

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"Це затягування судового процесу може бути спробою обвинувачених уникнути покарання. Активна участь громадськості та моніторинг справи можуть допомогти забезпечити справедливий розгляд справи", – вважають у "Міллер".

Останнє судове засідання в цій справі, як повідомили адвокати, відбулося 11 березня 2024 року. Тоді двом обвинуваченим у вчиненні зґвалтування призначили психологічну експертизу. Очікувалося, що у серпні мають провести допити свідків.

Про яку справу про зґвалтування йдеться?

За даними слідства, у серпні 2021 року троє підлітків у селі Верхні Ворота, що на Закарпатті, зґвалтували 14-річну дівчину, яка прийшла на запрошення одного з них у підвал. Юнаки силою утримували постраждалу та фіксували процес злочину на камеру.

Дівчина не розповіла про зґвалтування батькам та бабусі – остання дізнались про це безпосередньо від правоохоронців.

Згодом зловмисники розповсюдили відео серед учнів місцевої школи.

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У березні 2023 року хлопців визнали винними у вчиненні групового зґвалтування та призначили кожному по п’ять років позбавлення волі. Однак через неповнолітній вік суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на два роки.

При цьому суддя врахувала "позитивні характеристики" про хлопців, які надали вчителі та працівники їхньої школи, а також служба захисту дітей.

Після звернення до апеляційного суду вирок скасували і направили справу на повторний розгляд іншим складом суду.

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Раніше у ході нового судового розгляду захисники кривдників просили про усунення одного із суддів від процесу, що, на думку адвоката Артема Крикуна-Труша, можуть призвести до затягування справи.

Згодом адвокати підлітків подали клопотання про відвід ще одного судді, який мав розглядати справу.

"Таке затягування розгляду справи, звісно, не йде на користь постраждалій дівчині, яка змушена буде перебувати у цьому процесі довше, але команда адвокатів, що її представляють готові працювати, аби зробити подальший процес максимально чутливим та нетравматизуючим для неї", – коментували раніше юристи.