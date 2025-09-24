ГУР зламало сервери окупантів Криму та отримало дані про депортованих Росією дітей – джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки отримали доступ до усіх комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму, завдяки чому завантажили інформацію про депортованих росіянами дітей.

Після проникнення в систему розвідникам вдалося здобути понад 100 терабайтів розвідувальних даних, повідомляють джерела УП в ГУР.

Зокрема, фахівці отримали доступ до службового листування так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, робочої документації і листування між міністерствами та службами окупаційного "Уряду Криму".

Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Вдалося здобути списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на тимчасово окуповані території АР Крим та РФ (анкетні дані дітей, дані на опікунів та місця їхнього проживання/навчання).

"Ця інформація передана правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів щодо викрадення українських дітей", – кажуть у розвідці.

Деякі з документів окупантів, які отримало ГУР

Вдалося здобути й іншу важливу інформацію, зокрема списки військовослужбовців РФ з персональними анкетними даними та відомостями про родичів, списки увʼязнених та загиблих окупантів, рішення про виплати так званих "гробових", заяви "учасників СВО" з проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму.

"Окремі файли службового листування між міністерствами окупаційної влади Криму та документи про численні наради підтверджують факт дефіциту паливно-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ", – кажуть розвідники.

Як повідомило джерело в ГУР, це вже друге успішне проникнення на сервери окупаційної влади в Криму за останні місяці. Після попередньої операції до "гауляйтера Криму" Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ щоб виявити "крота", але так і не змогли.