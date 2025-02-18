Офіс президента: РФ почала масову депортацію українських дітей за шість днів до повномасштабної війни

Росія розпочала масову депортацію українських дітей напередодні повномасштабного вторгнення – понад 2700 вихованців дитячих будинків та інтернатів вивезли до РФ ще до ранку 19 лютого 2024 року.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, імена, дату та місце народження депортованих українських дітей сфальсифікували, а їм видали паспорти громадян РФ.

Пізніше деяких дітей передали в прийомні родини росіян або віддали їм для усиновлення, заявив Єрмак.

"Росія виправдовує ці дії "порятунком від небезпеки", але саме вона створила цю небезпеку. РФ почала викрадати наших дітей ще до повномасштабного вторгнення, що доводить – це був спланований злочин з метою стерти українську ідентичність дітей та примусово асимілювати їх", – написав керівник Офісу президента.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Навіщо росіянам українські діти

Він зауважив, що депортація – це воєнний злочин та злочин проти людяності, за який "РФ має бути покарана".

"Нам вдалося повернути 1221 дитину, але тисячі досі залишаються заручниками РФ. Ми продовжуємо боротися за повернення кожної української дитини, викраденої Росією", – додав Єрмак.

Нагадаємо, за даними правозахисників, Білорусь від другої половини 2021 року до червня 2024 року вивезла з тимчасово окупованих РФ територій України принаймні 2219 дітей.

Депортація триває за сприяння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.