Усі розділи
Підтримати УП
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Офіс президента: РФ почала масову депортацію українських дітей за шість днів до повномасштабної війни

Анна Коваленко — 18 лютого, 18:30
Офіс президента: РФ почала масову депортацію українських дітей за шість днів до повномасштабної війни
Подекуди депортованих українських дітей віддають на усиновлення росіянам
Фото: Halfpoint Images/Getty Images

Росія розпочала масову депортацію українських дітей напередодні повномасштабного вторгнення – понад 2700 вихованців дитячих будинків та інтернатів вивезли до РФ ще до ранку 19 лютого 2024 року.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, імена, дату та місце народження депортованих українських дітей сфальсифікували, а їм видали паспорти громадян РФ.

Пізніше деяких дітей передали в прийомні родини росіян або віддали їм для усиновлення, заявив Єрмак.

"Росія виправдовує ці дії "порятунком від небезпеки", але саме вона створила цю небезпеку. РФ почала викрадати наших дітей ще до повномасштабного вторгнення, що доводить – це був спланований злочин з метою стерти українську ідентичність дітей та примусово асимілювати їх", – написав керівник Офісу президента.

РЕКЛАМА:
Читайте також :
Навіщо росіянам українські діти

Він зауважив, що депортація – це воєнний злочин та злочин проти людяності, за який "РФ має бути покарана".

"Нам вдалося повернути 1221 дитину, але тисячі досі залишаються заручниками РФ. Ми продовжуємо боротися за повернення кожної української дитини, викраденої Росією", – додав Єрмак.

Читайте також :
На Херсонщині троє "освітян" вивезли дітей в окупацію та готували до служби в армії РФ: їм повідомили про підозру

Нагадаємо, за даними правозахисників, Білорусь від другої половини 2021 року до червня 2024 року вивезла з тимчасово окупованих РФ територій України принаймні 2219 дітей.

Депортація триває за сприяння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте також :
ЗМІ: На території РФ скоїв самогубство 18-річний українець, якого підлітком вивезли з Херсонщини
Реклама:

Головне сьогодні