У Херсоні рятувальники дістали з-під пошкодженої вибухом будівлі кошенят: нявчання почули випадково

У Херсоні рятувальники дістали з-під пошкодженої вибухом будівлі четверо кошенят.

Вони випадково почули нявкання малечі після того, як загасили пожежу, повідомили у Головне управлінні ДСНС Херсонщини.

Вночі російський снаряд влучив в одне із приватних подвір’їв міста. Там загорілися дрова і вогнеборці прибули їх гасити.

Вони швидко закінчили свою роботу, після чого почули нявчання з підвалу пошкодженої будівлі, розташованої поруч.

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"На цьому подвір’ї були як нежитлові будівлі, так і будинок. Власників на місці не було.

З підвалу однієї з постраждалих будівель рятувальники почули нявкання. Вони туди залізли через віконечко і знайшли кошенят. Мама-кішка у цей час була поруч із будівлею", – розповіла "УП. Життя" речниця пресслужби ДСНС Херсонщини Оксана Ульянова.

Рятувальники віднесли кошенят у розташований неподалік сарай, де вони возз’єдналися зі своєю мамою.

Нагадаємо, з-під завалів будинку у Мирнограді дістали кота, який врятував свою власницю – він голосно нявкав перед обстрілом.