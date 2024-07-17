Голосно нявкав перед обстрілом: з-під завалів будинку у Мирнограді дістали кота, який врятував свою власницю

З-під завалів будинку у Мирнограді дістали кота, який врятував життя господарці

У Мирнограді, що на Донеччині, рятувальники дістали кота з-під завалів будинку, що на Донеччині, в який влучила російська ракета.

Перед обстрілом за допомогою нявкання він врятував життя своїй господарці, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Жінка розповіла, що за кілька хвилин до обстрілу кіт почав голосно нявкати та наполегливо кликати її в іншу кімнату.

Саме цю частину квартири ракета не зруйнувала.

Тварину дістали надзвичайники під час пошукових робіт. Кіт просидів під завалами майже добу. На щастя, він залишився неушкодженим.

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Рятувальники передали чотирилапого власниці.

Нагадаємо, у Лимані, що на Донеччині, військові знайшли собаку, який охороняє руїни свого дому.