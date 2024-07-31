"Найстрашніше – їхати на виклик у власний дім": від обстрілу Харківщини загинула дружина вогнеборця

Рятувальник ДСНС приїхав на виклик до власного дому після обстрілу

31 липня під час масованого російського обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині ворожі КАБи влучили у приватні домоволодіння та спричинили пожежу у житловому будинку. Рятувальник, який приїхав гасити пожежу після обстрілу, опинився на згарищі власного дому.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Під час обстрілу загинула 37-річна дружина рятувальника ДСНС, а його десятирічний син був ушпиталений із важкими опіками. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, стан дитини, яка зазнала травм внаслідок прильотів КАБ по селищу, попередньо оцінюється як середній.

"Найстрашніше для рятувальників – їхати на виклик у власний дім", – зазначають у ДСНС.

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Близько 10:10 російська авіація завдала удару по приватному сектору селища Великий Бурлук та прилеглого села Горяне Великобурлуцької громади Куп'янського району Харківщини. Ворожі КАБи (керовані авіабомби) спричинили пожежі у житловому будинку, двох гаражах та господарчій споруді загальною площею понад 550 м кв.

До ліквідації наслідків російського терору були залучені 13 рятувальників ДСНС та три одиниці техніки.

Раніше ми розповідали, що у Мирнограді, що на Донеччині, рятувальники дістали кота з-під завалів будинку, що на Донеччині, в який влучила російська ракета.