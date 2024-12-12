В Одесі хлопчик став посмертним донором для п'ятьох людей: одна з них – героїня матеріалу "УП. Життя"

13-річний підліток з Одещини став посмертним донором для п'ятьох людей

В Одесі 13-річний підліток став посмертним донором для п’ятьох людей, які роками очікували на трансплантацію органів. Одна з них – героїня матеріалу "УП. Життя".

Як повідомили в Одеській обласній державній адміністрації, 28 листопада хлопчика госпіталізували до Захарівської лікарні з гострим порушенням мозкового кровообігу. Утім, врятувати пацієнта не вдалося – 4 грудня медики констатували смерть мозку.

Згоду на вилучення органів надали його батьки.

Трансплантації уже провели п’ятьом реципієнтам:

печінку отримала 17-річна дівчина з Києва;

нирки пересадили 9-річному хлопчику зі Львова та 6-річній дитині з Вінницької області;

серце – 8-річному хлопчику з Дніпропетровщини;

легені – 35-річній жінці з Миколаївщини.

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У коментарі для "УП. Життя" в Інституті серця МОЗ України підтвердили особистість жінки – це Маргарита Смілянець, героїня нашої публікації. У 2018 році жінка невдало чхнула, внаслідок чого розірвалася одна легеня. Відтоді Маргарита розпочала лікування.

Маргарита Смілянець Instagram @margarita.smilianets

У медзакладі вона підхопила грибок, який практично повністю "з’їв" її легені. Врятувати матір п’ятьох дітей могла лише трансплантація. Маргарита була змушена проживати у будинку для літніх людей на Київщині, адже потребувала цілодобового догляду. На рятівну операцію вона очікувала понад 5 років.

"Хірургічне втручання виконали 6 грудня, на День святого Миколая. Пересадка пройшла успішно, пацієнтка у стабільному стані", – розповіли в Інституті серця.

Іншим реципієнтам уже теж провели трансплантацію. Операції виконували фахівці Інституту серця, "Охматдиту", Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові. Стан пацієнтів – стабільний.

Раніше ми розповідали, що мешканка Хмельницького стала посмертною доноркою. Її органи пересадили чотирьом людям.