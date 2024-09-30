Хмельничанка стала посмертною доноркою: її органи врятують чотирьох людей

У Хмельницькому пацієнтка міської лікарні стала посмертною доноркою. Таким чином вона врятує життя чотирьох людей, які потребують трансплантації.

Після того, як дані померлої жінки внесли до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин (ЄДІСТ), система автоматично підібрала найбільш сумісних реципієнтів, які перебували в національному листі очікування, розповіли у Хмельницькій міській лікарні.

"Це був складний, але надзвичайно важливий процес, у якому крім лікарів нашої лікарні, брали участь одразу три спеціалізовані медичні бригади з різних куточків України. Весь процес вимагав чіткої координації та швидких дій", – кажуть в медзакладі.

Команда з Першого медичного об’єднання Львова здійснила забір нирок. Їх пересадять двом пацієнтам, які тривалий час змушені проходити гемодіаліз – процедура фільтрації крові поза тілом.

Фахівці з лікарні "Феофанія" вилучили печінку, яку врятує ще одну людину.

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Серце вилучила бригада з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Туди спеціалісти прибули разом з реципієнтом, який страждав від термінальної стадії серцевої недостатності. Трансплантологи вже здійснили пересадку.

Раніше ми розповідали, що 55-річна імунологиня з Хмельницького, яка допомагала пацієнтам після трансплантації, сама стала посмертною доноркою. Таким чином медикиня врятувала двох жінок з невиліковним захворюванням нирок.