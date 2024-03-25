Хмельничанин за хвилину відкрив зубами 52 пляшки з металевими кришками: це – рекорд України

Хмельничанин Олексій Кордзіховський, який за хвилину відкрив зубами 52 пляшки з металевими кришками

34-річний хмельничанин Олексій Кордзіховський за одну хвилину відкрив зубами 52 пляшки з металевими кришками та встановив національний рекорд України.

Його чоловік присвятив своєму зниклому на війні братові, повідомляє "Суспільне".

Рекордсмен за фахом юрист, а також займається громадською роботою.

Чоловік планував відкрити 30 пляшок за хвилину, однак перевершив свої очікування.

"Він має свою спеціальну методику відкриття пляшок зубами. Всі пляшки ми перевірили на щільність закриття, вони усі були добре закриті", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Олексій згадує, як вперше відкорковував зубами пляшку.

Олексій Кордзіховський під час встановлення рекорду З особистого архіву Олексія Кордзіховського

"Якось я йшов через парк. Назустріч – група хлопців, з якими не дружив, але знав їх в обличчя. Вони мені сказали: "Мусиш нам відкрити п'ять пляшок. А якщо не відкриєш, то даєш нам 500 гривень".

У мене грошей не було. Взяв пляшки й одну за одною відкрив зубами. І після цього випадку зрозумів, що можу ось таке робити", – розповів чоловік.

За словами Олексія, рекорд він присвятив своєму братові – старшому солдату Олегу Антонію, який безвісти зник на Запорізькому напрямку ще на початку повномасштабного вторгнення.

Тепер чоловік мріє побити рекорд, але не на швидкість, а на кількість – відкрити 1000 пляшок.

"Хотів би таким чином зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Я ж можу відкривати зубами як з правого боку, так і з лівого боків. А під час встановлення цього рекорду я навіть відкривав дві пляшки одразу!" – зазначив він у коментарі для львівської газети "Високий замок".

Ще одна мета рекордсмена – зібрати кошти на дрон для військових і написати на ньому ім’я зниклого брата.

Нагадаємо, український силач Дмитро Грунський бородою протягнув мікроавтобус, що важить 2 580 кг, та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.