Українець протягнув бородою 2,5-тонний автобус: рекорд він присвятив війську

Український силач Дмитро Грунський з Дніпра бородою протягнув мікроавтобус, що важить 2 580 кг (понад 2,5 тонни).

Так 25-річний дніпрянин вкотре потрапив до Книги рекордів Гіннеса, розповідають на сайті Guinness World Records

Він перевершив результат попереднього рекордсмена з Литви, який 10 років тому “здолав” автобус вагою 1,9 тонни.

Ба більше, дніпрянин встановив три світових рекорди в один день, використовуючи бороду, шию та зуби.

"Я присвячую ці рекорди своїй країні та нашим військовим", –сказав Дмитро.

Дмитро протягнув бородою 2,5-тонний мікроавтобус і побив 10-річний рекорд

Перша спроба Дмитра витягнути автомобіль за допомогою бороди відбулася у 2019 році, але закінчилася невдачею, оскільки волосся на бороді висмикнулося, розповідають на сайті Книги.

Наступні кілька років чоловік відрощував бороду та експериментував з новими способами заплітання, щоб зробити її якомога міцнішою та схожою на мотузку. Цього разу його борода залишилася майже неушкодженою.

У той же день стронгмен здійснив ще два подвиги. Одразу після рекорду з бородою Дмитро перетягнув вантажівку вагою понад 7,7 тонни за допомогою шиї.

“Обличчя Дмитра почервоніло, коли буксирний трос стискав його шию, але він зміг подолати необхідну п'ятиметрову відстань і стати першою людиною, яка здобула цей титул у Книзі рекордів Гіннеса”, – кажуть фахівці, які фіксували подію.

Дмитро тягне вантажівку шиєю

Наостанок Дмитро побив власний рекорд за кількістю автомобілів, витягнутих зубами.

За допомогою зубів стронгмен витягнув 7 машин, у кожній з яких був водій (загальна вага – понад 8,7 тонни). Щоб встановити ці три рекорди, кожен вантаж треба було протягнути щонайменше на п’ять метрів.

Нагадаємо, стронгмен з Дніпра вже багато разів потрапляв до Книги рекордів Гіннеса та присвячував свої здобутки українському війську. Спортсмен часто організовує збори на ЗСУ в соцмережах, а також влаштовує турніри пам'яті полеглих бійців.

У серпні минулого року Дмитро встановив рекорд з найшвидшого перетягування автомобіля зубами на 30 метрів (15,63 секунди). А у 2022 році – шиєю перетягнув найважчий вагон метро (32,5 тонни).



