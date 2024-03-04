Нідерландець прожив із пересадженим серцем 40 років: його внесли до Книги рекордів Гіннеса

Берт Янссен із Нідерландів став рекордсменом, проживши 40 років після трансплантації серця.

Чоловік називає своє життя доказом того, що з донорським серцем можна прожити довго, пише Reuters.

Берту було 17, коли йому діагностували кардіоміопатію – захворювання, внаслідок якого серцю важче постачати кров по всьому організму.

Лікарі попередили підлітка: якщо не виконати трансплантації, то жити йому залишилось до шести місяців.

На той момент, у 1984 році, у Нідерландах таких операцій ще не проводили, тож лікар Альберт Маттарт направив хлопця до британської лікарні Герфілд.

У червні того ж року Янссен отримав донорський орган від юнака, який загинув в автокатастрофі. Операцію проводив відомий єгипетський кардіохірург Магді Якуб.

"Я вважаю цей день важливішим, ніж мій день народження", – каже Берт.

Наразі чоловікові 57 років. Він одружений і має двох синів. Його захоплення – планерний спорт.

Янссен здоровий та в чудовій фізичній формі. Однак через деякі побічні ефекти йому довелося трохи уповільнити ритм життя.

"Я досі більш-менш роблю те, що хочу, але у трохи іншому темпі", – говорить рекордсмен.

За словами кардіолога Каспера Ерлінгса, середня тривалість життя пацієнтів після пересадки серця становить 16 років. Проте Берт Янссен спростовує це: він прожив 39 років та 100 днів. Його досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Чоловікові вдалося побити попередній рекорд, який встановив канадець Гарольд Сокирка, який прожив із донорським органом майже 35 років.

"Пацієнти після трансплантації мають бути активними та дотримуватися здорового способу життя, що пан Янссен і робив", – каже кардіолог Ерлінгс.

Раніше ми розповідали, де і які послуги з трансплантації можуть отримати пацієнти безкоштовно, які потребують такого лікування.