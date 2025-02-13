Вступ без НМТ: хто може не складати тестування у 2025 році?

Більшість випускників, які цьогоріч закінчують школу, із травня по липень складатимуть національний мультипредметний тест. Однак деякі категорії абітурієнтів зможуть вступити до закладів освіти без НМТ. Кого це стосується – розповідаємо далі.

Вступники до коледжів та профтехів

Для вступу до фахових передвищих та професійно-технічних закладів освіти не потрібні результати мультипредметного тесту.

Щоб здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, абітурієнти муситимуть пройти творчий конкурс, індивідуальну усну співбесіду або подати мотиваційний лист. Це залежить від правил прийому того чи іншого коледжу.

Вступ до профтех училищ зазвичай залежить від результатів співбесіди. Разом з нею абітурієнтам знадобиться свідоцтво про середню освіту.

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Вступники до закордонних вишів

До університетів за кордоном також можна вступити без НМТ. Приймальні комісії найчастіше вимагають результати міжнародних мовних іспитів (IELTS, TOEFL), атестат з оцінками за рік, мотиваційні есе, рекомендаційні листи від вчителів. А також портфоліо для творчих професій.

Умови прийому до різних вишів можуть відрізнятися, тому перед підготовкою варто уточнити їх в обраного закладу освіти.

Вступники до військових закладів вищої освіти

Для вступу до військових вишів є два варіанти конкурсу: бали НМТ або результати іспитів, форму яких визначає сам ЗВО. Вони мають однакову "вагу" під час прийому.

Іспити від закладу освіти можуть проводитися у формі усної співбесіди або письмових завдань. Це – перевірка знань з 4 конкурсних предметів.

Крім того, щоб потрапити до військового вишу, доведеться пройти психологічний відбір і фізичне випробування.

Вступники до приватних ЗВО

Деякі приватні заклади вищої освіти приймають на навчання без результатів мультипредметного тесту. Якісь із них вимагають скласти вступні іспити від університету, інші просять пройти співбесіду або написати мотиваційний лист.

Зауважимо, не всі ЗВО з приватною власністю при вступі дозволяють оминути НМТ. Про умови варто дізнаватися на їхніх сайтах або у приймальних комісій.

Пільговики

Пільгові категорії абітурієнтів мають право вступити до українських вишів лише за результатами співбесіди. Її проводять у вигляді усної перевірки знань із предметів НМТ. Такою можливістю мають змогу скористатися:

вступники з інвалідністю І та ІІ групи;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

військові, ветерани війни та учасники бойових дій;

учасники бойових дій на території інших держав;

звільнені з полону;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

вступники, яких визнали постраждалими учасниками Революції Гідності;

вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Абітурієнти, які мають пільги, можуть претендувати як на бюджет, так і на навчання за контрактом.

Ті, хто здобуватиме другу вищу освіту

Якщо ви вже маєте диплом бакалавра або магістра і знову вступаєте до вишу – складати мультипредметний тест не обов'язково. Однак це стосується лише тих абітурієнтів, які планують вчитися за контрактом.

Щоб отримати змогу здобувати другу вищу освіту, потрібно скласти фаховий іспит. На ньому університет перевірятиме рівень знань за спеціальністю, на якій ви плануєте навчатися.

У випадку, коли першу освіту вступник здобував за контрактом, а зараз претендує на бюджет – він мусить подати результати НМТ.

Іноземці

Для іноземців та людей без громадянства діють окремі правила прийому на навчання. Їм не потрібно складати мультипредметний тест, натомість доведеться пройти вступні іспити з навчальних предметів.

Крім того, ЗВО перевірятиме у них знання мови, якою викладають у виші. Також для вступу іноземцям знадобиться документ про повну середню освіту і додаток з оцінками.

Ті, хто складав НМТ раніше або не вступає до вишу

Ті, хто складав національний мультипредметний тест у 2022, 2023 або 2024 роках, можуть скористатися цими результатами для вступу. У 2025-му не обов'язково писати іспит знову.

Після закінчення школи НМТ не потрібно складати випускникам, які не планують вступати до закладів вищої освіти. Вони зможуть отримати свідоцтво про повну загальну освіту без іспитів. Раніше для цього 11-класникам доводилося писати державну підсумкову атестацію (ДПА). Однак її скасовують вже шостий рік поспіль.