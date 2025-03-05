МОН затвердило правила вступу до вишів у 2025 році: що треба знати абітурієнтам

У 2025 році в МОН розширили перелік предметних тестів ЄФВВ

Міністерство освіти і науки затвердило порядок, за яким у 2025 році прийматимуть на навчання вступників на бакалаврські та магістерські програми.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Яким буде вступ на бакалаврські програми?

Для вступу до вищих навчальних закладів на бакалаврські програми в 2025 році абітурієнти мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ) із чотирьох навчальних дисциплін.

При цьому тестування з української мови, математики та історії України є обов'язковим. Четвертий предмет майбутні вступники обиратимуть самостійно серед:

української літератури;

іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської);

біології;

хімії;

фізики;

географії.

Обраний предмет НМТ варто вказувати під час реєстрації для участі в іспиті.

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Цьогоріч тестування не передбачає завдань із розгорнутою відповіддю, тому випускники шкіл зможуть дізнатися кількість набраних балів відразу після завершення тесту.

Пізніше їх переведуть до шкали від 100 до 200 балів, що вступники зможуть побачити у персональних кабінетах у вкладці "Результати". Щоб перетнути "поріг", учасники тестування мають набрати щонайменше 15% балів із загальної кількості.

У 2025 році під час вступу до вишів можна використовувати також результати НМТ 2022-2024 років.

Під час врахування кожного конкурсного бала для вступу до них будуть застосовувати вагові коефіцієнти, які різняться залежно від обраної спеціальності.

Наприклад, бали за тест з української мови, математики для вступників на психологію мають коефіцієнт 0,35, а історії України – 0,4. При цьому для вибіркових предметів коефіцієнти відрізняються:

іноземна мова, біологія – 0,4;

фізика, хімія – 0,35.

Ознайомилися з предметними коефіцієнтами оцінок для різних спеціальностей можна за посиланням.

Яким буде вступ на магістерські програми?

Для вступників до магістратури цьогоріч традиційно проводитиму єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

В УЦОЯО нагадали, що ЄФВВ це форма вступного випробування, яка оцінює рівень підготовленості для здобуття відповідної спеціальності. Натомість ЄВІ поєднує тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

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Усі охочі здобути ступінь магістра для вступу мають обов'язково скласти ЄВІ. Цьогоріч МОН розширило перелік предметних тестів ЄФВВ і передбачило фахові випробування з:

"Обліку та фінансів";

"Управління та адміністрування";

"Права та міжнародного права";

"Інформаційних технологій";

"Економіки та міжнародної економіки";

"Політології та міжнародних відносин";

"Психології та соціології";

"Педагогіки та психології";

"Мовознавства";

"Історії мистецтва".

Реєстрація заяв для участі в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня включно. Подати заяву на участь в іспитах можна через приймальні заклади вищої освіти.

Раніше ми розповідали, хто з абітурієнтів може вступити до закладів освіти без НМТ.