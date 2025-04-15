Військові зможуть визначити, хто отримуватиме за них кошти у випадку їхнього полону – рішення уряду

Українські військові зможуть вирішувати, кому нараховуватимуть їхнє грошове забезпечення, якщо захисник потрапить у полон.

Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті Міністрів, повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

Аби визначити отримувача грошового забезпечення, захиснику потрібно скласти особисте розпорядження. Документ, оригінал якого зберігатимуть в особовій справі, має засвідчити командир або нотаріус.

Грошове забезпечення зможуть отримувати інші особи, якщо військовий:

потрапить у полон;

стане заручником, інтернованим у нейтральних державах;

буде визнаним безвісно відсутнім.

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Крім того, уряд передбачив покращення доступу до інформації з державних реєстрів для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), аби спростити встановлення осіб, які мають право на виплати.

Нагадаємо, з квітня 2024 року військові самостійно можуть визначати, кому та в яких розмірах будуть виплачувати одноразову грошову допомогу у випадку їхньої смерті чи загибелі.