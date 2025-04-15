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Військові зможуть визначити, хто отримуватиме за них кошти у випадку їхнього полону – рішення уряду

Анна Коваленко — 15 квітня, 18:31
Військові зможуть визначити, хто отримуватиме за них кошти у випадку їхнього полону – рішення уряду
Військові зможуть самостійно вирішувати, хто отримуватиме їхнє грошове забезпечення
Фото: anatoliycherkas/Depositphotos

Українські військові зможуть вирішувати, кому нараховуватимуть їхнє грошове забезпечення, якщо захисник потрапить у полон.

Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті Міністрів, повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

Аби визначити отримувача грошового забезпечення, захиснику потрібно скласти особисте розпорядження. Документ, оригінал якого зберігатимуть в особовій справі, має засвідчити командир або нотаріус.

Грошове забезпечення зможуть отримувати інші особи, якщо військовий:

  • потрапить у полон;
  • стане заручником, інтернованим у нейтральних державах;
  • буде визнаним безвісно відсутнім.
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Крім того, уряд передбачив покращення доступу до інформації з державних реєстрів для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), аби спростити встановлення осіб, які мають право на виплати.

Нагадаємо, з квітня 2024 року військові самостійно можуть визначати, кому та в яких розмірах будуть виплачувати одноразову грошову допомогу у випадку їхньої смерті чи загибелі.

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