Матвійчук, Жадан, Ющенко: хто з діячів підтримує повторне призначення Кременя мовним омбудсменом

До звернення із закликом повторно призначити мовним омбудсменом Тараса Кременя доєдналася низка українських діячів, зокрема, історик Ярослав Грицак, правозахисники Мирослав Маринович та Олександра Матвійчук.

Свою підтримку чинному Уповноваженому зі захисту української мови висловив і третій президент України Віктор Ющенко.

Про це у Facebook повідомив громадський діяч Тарас Шамайда.

Станом на 26 червня звернення підтримали 85 людей. Серед них – історики, письменники, публіцисти, правозахисники.

До оновленого переліку підписантів звернення увійшли:

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український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий;

співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України Йосиф Зісельс;

голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук;

правозахисник і публіцист Мирослав Маринович;

президент Українського ПЕН-клубу Володимир Єрмоленко;

історик Ярослав Грицак;

письменники Микола Рябчук;

письменниця Катерина Калитко;

літературна критикиня Богдана Романцова;

письменник Андрій Любка;

письменниця Світлана Поваляєва.

"Закликаємо Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України, Міністра культури та стратегічних комунікацій, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови замість раніше поданих кандидатів, які не хочуть або не можуть обіймати цю посаду", – йдеться у тексті звернення.

Крім цього, свою підтримку Тарасу Кременю висловив Віктор Ющенко.

"Моя абсолютна підтримка чинному уповноваженому Тарасу Кременю. Слава Україні", – написав він у Facebook.

Конкурс на посаду мовного омбудсмена: що відомо

Наприкінці квітня 2025 року активісти заявили про спроби уряду послабити інституцію мовного омбудсмена. Вони обурилися, що на посаду висували кандидатів без досвіду у сфері правозахисту чи захисту української мови.

Зокрема, філологині Олена Івановська та Ірина Коваль-Фучило, а також колишній заступник міністра освіти Павло Полянський. Зрештою вони зняли свої кандидатури.

Згодом низка українських діячів закликали повторно призначити на посаду Тараса Кременя і оприлюднили відповідне звернення до Кабінету Міністрів.

До нього також долучилися письменниці Ліна Костенко та Оксана Пахльовська.