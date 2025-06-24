Ліна Костенко з донькою підтримали кандидатуру Кременя на повторне обрання мовним омбудсменом

Українська поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко та її донька письменниця та професорка Оксана Пахльовська заявили про підтримку мовного омбудсмена Тараса Кременя та долучили свої підписи до відкритого звернення із закликом повторно призначити його на посаду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український громадський діяч Тарас Шамайда.

"Мова – це теж наша "лінія Маннергейма". На її захисті мають стояти не призначенці, а люди компетентні та безкомпромісні.

Тарас Кремінь – вартовий української мови в державі Україна. Це не посада, а складна й відповідальна роль в культурі, – роль, яку чітко й аргументовано підтримують ключові постаті цієї культури", – цитує Шамайда уривок з листа.

Конкурс на посаду мовного омбудсмена: що відомо

Наприкінці квітня 2025 року активісти заявили про спроби уряду послабити інституцію мовного омбудсмена. Вони обурилися, що на посаду пропонували кандидатів без досвіду у сфері правозахисту чи захисту української мови.

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Згодом оприлюднили імена кандидатів – на посаду претендували філологині Олена Івановська та Ірина Коваль-Фучило, а також колишній заступник міністра освіти Павло Полянський.

Українські діячі науки, культури та спорту назвали конкурс на посаду мовного омбудсмена "спробою дестабілізувати роботу" цієї інституції. Вони закликали повторно призначити на посаду Тараса Кременя. До звернення, зокрема, долучилися:

письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, Андрій Курков,

актори Ірма Вітовська, Наталія Сумська, Анатолій Хостікоєв,

поетеса та військова Ярина Чорногуз,

голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

20 червня стало відомо, що Міністерство юстиції подало кандидатуру актора та заслуженого артиста України Олександра Завальського на посаду мовного омбудсмена. Як повідомляли джерела УП, таку ідею запропонував саме Денис Шмигаль.

Це викликало шквал критики щодо його кандидатури. Завальський відповів у своєму Facebook.

"Сьогодні мене обливають брудом лише через те, що я публічно висловив готовність допомогти державі – зокрема молоді – в українізації.

Так, я не чиновник. Не маю стажу в держструктурах. Але чи цього нам бракує зараз? Україні потрібне не лише адміністрування – потрібна душа", – переконаний кандидат на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.