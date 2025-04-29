У Львівському університеті Франка обрали нового ректора: що про нього відомо
Романа Гладишевського обрали новим ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. На посаді він замінить Володимира Мельника, який очолював виш із 2014 року.
Гладишевський переміг, отримавши майже 59% голосів, повідомили в профспілковій організації студентів та закладі освіти.
За результатами першого туру виборів, Роман Гладишевський мав перевагу над конкурентами, отримавши 26,8% голосів, що на 14,3% більше, ніж у кандидата, який посів друге місце.
Роман Гладишевський здобув вищу освіту на хімічному факультеті ЛНУ імені Франка, працював інженером Науково-дослідного інституту матеріалів. Згодом працював у Львівському політехнічному інституті, Женевському університету та Університету Савуа у Франції.
У 2001 році здобув науковий ступінь доктора у Львівському університеті Франка, де і продовжив працювати. Роман Гладишевський з 2021 року є членом Національної академії наук відділення хімії.
Його науковий доробок у співавторстві складає 23 томи монографій, 414 наукових статей та 31 навчально-методичну роботу. Роман Гладишевський є власником 19 патентів.
Новообраний ректор у 2008 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки, а у 2024 році – Премію імені Льва Писаржевського НАН.
Нагадаємо, в березні 2025 року науковицю Наталію Шаховську обрали ректоркою Національного університету "Львівська політехніка".