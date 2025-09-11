Копали окопи і ставили розтяжки: історія дівчини з Херсонщини, яка була у військовому таборі в РФ

Історія 18-річної українки, яка була у військовому таборі в РФ

Влітку 2024 року тоді ще 17-річну Соню (ім’я змінене), яка мешкала на окупованій частині Херсонщині, обманом відвезли у військовий табір на території РФ. Дівчині казали, що із сертифікатом про проходження навчання там її візьмуть до російської армії.

Соні вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Однак її брат залишився в окупації та хоче стати російським військовим, розповідає The Guardian.

Понад 3 роки Соня жила на окупованій частині Херсонщині. Її родина була змушена взяти російські паспорти, а в школі дівчина навчалася за російської програмою і вивчала російську мову.

За словами Соні, жити в умовах примусової асиміляції було страшно. Влітку 2024 року її прийомна мати погодилася, що дівчині потрібен відпочинок.

У школі родині запропонували відвезти Соню у табір в окупованому Криму. Однак під час поїздки дівчина дізналася, що насправді прямує на південний захід Росії – до Волгограда. Так вона опинилася у військовому таборі "Авангард", який має філії по всій території РФ.

Соня розповідає, що там їх навчали копати окопи та облаштовувати їх мінами-пастками й розтяжками, заряджати кулемети, проводити медичну евакуацію поранених.

"Інструктори сказали мені, що із сертифікатом, який видають після навчання, можна вступити до російської армії. Тому я зрозуміла, що це не просто гра", – зазначає дівчина.

Незабаром Соні мало виповнитися 18 років. Через це дівчина почала хвилюватися, що її можуть змусити доєднатися до лав російської армії.

Молодшого брата Соні також відправили до табору "Авангард". За словами дівчини, хлопець став жертвою ідеологічної обробки.

"Після того, як його піддали пропаганді, він став на бік Росії. Каже, що вступить до російської армії, розмовляє про це зі своїми друзями", – розповідає Соня.

Після перебування у військовому таборі Соня повернулася до своєї прийомної сім'ї на окуповану частину Херсонщини. Дівчина боялася, що її знову змусять повернутися туди. На початку літа організація Save Ukraine допомогла Соні виїхати на підконтрольну Україні територію. Натомість її брат залишився в окупації.

Нагадаємо, у 2024 році російські окупанти вивезли дітей з окупованого Біловодська Луганської області до військового табору в Новосибірській області Росії. У наметовому містечку, яке росіяни називають табором "Юних армійців", школярів віком від 11 до 17 років примусово навчали військової справи.