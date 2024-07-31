Росія примусово утримує дітей з Луганщини у військовому таборі біля полігону в Новосибірській області

Російські окупанти вивезли дітей з окупованого Біловодська Луганської області до військового табору в Новосибірській області Росії. У наметовому містечку, яке росіяни називають табором "Юних армійців", школярів віком від 11 до 17 років примусово навчають військової справи.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що школярі перебувають у військово-патріотичному таборі. Росіяни називають це «шефською допомогою» так званій «ЛНР». Дітей там навчають тактичній, вогневій та стройовій підготовці. Їхні батьки про це не знають.

Табір розташований поруч із полігоном, де проводяться навчання у рамках федерального проєкту «Обличчя дружби».

ВІДЕО ДНЯ

За програмою, на дітей очікують неформальні зустрічі з учасниками війни в Україні. Також їх змушуватимуть складати норми «ГТО» (розроблені в СРСР для оцінки фізичної підготовки).

Нагадаємо, що з 2014 року 20% українських дітей живуть на окупованих територіях або були переміщені у російську федерацію чи на окуповані території. Навіщо росіянам українські діти для "УП.Життя" пояснив засновник та керівник Save Ukraine Микола Кулеба.