У Британії від раку померла 23-річна дівчина: брати звинувачують у цьому матір, яка просуває конспірологію

Палома Шемірані, яка померла від раку через відмову від хімієтерапії

У Великій Британії 23-річна Палома Шемірані померла від раку, бо відмовилася від хімієтерапії та надала перевагу альтернативним методам. Лікарі вважали, що дівчина мала досить високі шанси на одужання – близько 80%.

Брати Паломи переконані, що у цьому винна їхня мати – колишня медсестра. Жінка є прибічницею теорій змов, спрямованих проти доказової медицини, розповідає BBC.

Палома, її брати Габріель і Себастьян та їхня молодша ​​сестра, ім’я якої не називають, виросли у містечку Акфілд у Сассексі. Теорії змови завжди лунали у них вдома.

Брати кажуть, що першим ними захопився батько, а згодом зацікавилася і матір – Кейт Шемірані.

Зокрема, у родині вірили, що у теракті 11 вересня 2001 року винний американський уряд, а члени королівської родини Британії насправді є ящерами, які змінюють свій зовнішній вигляд.

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За словами Себастьяна і Габріеля, у 2012 році почали посилюватися антимедичні погляди Кейт – тоді їй діагностували рак молочної залози.

Жінці видалили пухлину, та вона вважала, що одужати вдалося завдяки альтернативним методам лікування – сокам та кавовим клізмам.

У 1980-х роках Кейт працювала медсестрою Національної служби охорони здоров'я. Зараз вона активно просуває свої конспірологічні погляди у мережі. Жінка має сайт, на якому продає харчові добавки та кісточки абрикос, а також пропонує поради щодо здоров’я, зокрема й для онкохворих.

Матір Паломи Кейт Шемірані Hollie Adams/Getty Images

Під час пандемії COVID-19 Кейт активно поширювала дезінформацію в інтернеті. Вона розповідала, що вакцини були частиною плану вбити якомога більше людей.

У 2021 році комісія Ради з питань медсестринства та акушерства усунула Кейт з посади медсестри. Її профілі заблокували одразу у декількох соцмережах.

Та у 2022-му акаунт Кейт у Twitter (тепер – X) відновили, коли платформу придбав Ілон Маск. Також вона зареєструвалася у TikTok, де її наразі теж заблокували. За останні 6 місяців контент жінки переглянули понад 4,5 мільйона разів.

Після розлучення батьків Габріель і Себастьян припинили спілкуватися з матір'ю. Та Палома продовжувала підтримувати з нею зв'язок, навіть коли поїхала навчатися до Кембриджа.

Стосунки Паломи з матір’ю були досить токсичними. Одного разу Кейт навіть вдарила її, після чого їхнє спілкування припинилося.

Тоді Палома почала відходити від переконань матері – почала їсти м'ясо та використовувати зубну пасту із фтором. Проте була скептично налаштованою щодо вакцини проти COVID-19.

Наприкінці 2023 року у Паломи почалися болі в грудях та труднощі з диханням. Її діагностували злоякісну пухлину – неходжкінську лімфому. Лікарі давали 80% шансів на одужання, якщо дівчина пройде хімієтерапію.

Попри складні стосунки, Палома розповіла матері про свою хворобу. Кейт наполягала на тому, щоб вона не погоджувалася на хімієтерапію чи інше лікування.

Лікарям розповіли про переконання жінки, тому вони обговорювали питання захисту Паломи від впливу матері. Та медики вважали, що дівчина здатна ухвалювати рішення самостійно.

Невдовзі Палома звернулася за порадою до колишнього партнера матері – Патріка Вікерса, який є адептом альтернативної медицини. Він назвав шанси на одужання перебільшеними та сказав розпочати альтернативну терапію Герсона, яка передбачає сувору рослинну дієту, вживання соків та кавові клізми. Чоловік порадив вдатися до хімієтерапії, якщо стан не покращиться через 6 тижнів.

Через острах побічних ефектів від хімієтерапії, як-от нудота, випадіння волосся на вплив на репродуктивну систему, Палома зробила вибір на користь терапії Герсона.

Через відсутність лікування дівчині гіршало. У неї з'явилася нова пухлина під пахвою, та Кейт сказала, що це "рак виходить з її тіла".

Палома розповіла своїй подрузі Шантель, що відчувала тиск з боку лікарів та друзів, які наполягали на зміні методу лікування.

Близькі дівчини вважали, що Кейт ізолює її від них. Габріель хотів зустрітися із сестрою після того, як їй поставили діагноз. Але вона сказала, що не може виходити на вулицю через "вологе повітря", яке погіршить її стан.

Габріель навіть ініціював судовий позов, щоб оцінити лікування Паломи. Справа не встигла закінчитися, як дівчина померла. Це трапилося у липні 2024 року.

У Паломи стався серцевий напад через пухлину. Дівчину поклали до лікарні, але через кілька днів апарати життєзабезпечення довелося вимкнути.

Тепер Кейт у мережі просуває теорії, що Палому вбили лікарі, які приховували свої дії. BBC не знайшла доказів цих тверджень.

Розслідування щодо обставин смерті Паломи має розпочатися у липні 2025 року.