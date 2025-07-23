Кішка з Одеси вивчила дорогу до укриття: історія чотирилапої, відео з якою підкорило мережу

Через часті російські обстріли кішка з Одеси вивчила напам'ять шлях до бомбосховища.

Її власниця опублікувала відео у Tik Tok, на якому видно, як чотирилапа біжить коридорами до укриття під час повітряної тривоги, періодично озираючись, щоб переконатися, що авторка ролика йде поруч.

Відео швидко "завірусилося" в мережі. "Українська правда. Життя" поспілкувалася з Вікторією Ільків, господаркою киці, та розпитала, як пухнаста розумниця так добре вивчила шлях до безпечного місця.

Вікторія розповіла, що свою улюбленицю, якій зараз 5 років, вони разом з чоловіком взяли з притулку.

"Мій чоловік давно мріяв про руду кішку, і тут ми натрапили на допис одного з притулків про те, що шукають родину для киці. Її власниця померла від хвороби.

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Ми відразу закохалися в неї і наступного дня поїхали забрати. Притулок виявився чотирикімнатною квартирою, де мешкало 25 котиків. Нам запропонували обрати будь-якого, хто сподобається, але наша киця сама підійшла до нас і сіла на руки. Ми зрозуміли, що вона – наша, і без роздумів забрали її додому", – каже 32-річна Вікторія Ільків.

За її словами, коли кицю забрали з притулку, вона дуже нервувала, але з часом почала довіряти своїм новим господарям. З ними руда чотирилапа проживає уже понад три роки.

Вікторія та її чоловік дбають про безпеку киці, тож завжди беруть її із собою в укриття. Якщо ж нікого немає вдома, то вона ховається під ліжком.

"Ми переконались, наскільки вона розумна та чутлива. Вона ходить з нами в укриття, і ми її до цього спеціально не привчали – просто декілька разів брали в бомбосховище на паркінг. Коли чує тривогу, то просто дивиться на нас і чекає нашої реакції. Вибухів не боїться", – розповідає власниця чотирилапої улюблениці.

Кішка мешкає в Одесі разом з Вікторією та її чоловіком Фото: Вікторія Ільків

Вікторія зазначає, щоразу, коли лунає повітряна тривога, разом з чоловіком намагаються зберігати спокій, щоб киця не нервувала. Зокрема, кішку гладять та обіймають, щоб вона розуміла, що перебуває в надійних руках.

Руда домашня улюблениця контактна, добре ладнає з іншими людьми.

"Наша киця не любить інших котів. Навіть якщо інші котики намагаються підійти познайомитися, вона їх не підпускає. На собак вона шипить, але до людей ставиться добре, сама підходить до них", – зазначає одеситка.

До кінця повітряної тривоги киця разом зі своїми господарями перебуває в укритті Фото: Вікторія Ільків

Що цікаво, з укриття кішка веде своїх господарів сама: знає, куди йти і на якому поверсі виходити.

"Коли лунає відбій та люди починають розходитися, вона розуміє, що можна йти додому і сама біжить до ліфта.

Навіть якщо ми їдемо із сусідами, і вони виходять на іншому поверсі, вона розуміє, що це не наш поверх, і їде з нами далі. Все це вона запам'ятала буквально за кілька разів", – пояснює Вікторія Ільків.

Щойно киця разом зі своїми власниками повертається з укриття, вона відразу біжить до своєї миски.

"Вона знає, що ми дамо їй смаколик або корм, щоб "заїсти" стрес від пережитого. Ми не беремо ласощі з собою в укриття, адже під час тривоги вона відмовляється від їжі.

До речі, її улюблені смаколики – нагетси з МакДональдсу, креветки та чипси Pringles. Ми її балуємо і завжди з нею ділимось", – розповідає Вікторія.

Руда домашня улюблениця контактна, добре ладнає з іншими людьми Фото: Вікторія Ільків

Вікторія вважає: те, що кішка змогла вивчити шлях до бомбосховища – не лише результат правильного виховання, на це вплинули й риси її характеру.

"Ми ніколи її не сварили, не проявляли до неї агресії. Намагаємося завжди з нею розмовляти, вона все розуміє.

Наша киця добре знає, де її лоток, де можна поточити кігтики і де її спальне місце. Куди б вона не пішла, нічого не псує і не шкодить. Це не лише її вроджені риси, а й наша заслуга як власників. Ми дуже її любимо", – зауважує Вікторія.