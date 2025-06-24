"Вона – світло": киянка прихистила кошеня, яке дістали з-під завалів зруйнованого через обстріл будинку

Киянка Діана Соловей забрала до себе кошеня, яке постраждало внаслідок атаки РФ на Київ у ніч на 17 червня. Знімок тварини, яку рятувальники дістали з-під завалів, тоді заполонив соцмережі.

Діана розповіла "УП. Життя", що має кішку Фіфі, яка живе в неї 10 років, але хотіла завести ще одного чотирилапого улюбленця.

"Минулого вівторка, коли я їхала на роботу після чергових обстрілів, то побачила фото "Укрінформу", на якому рятувальник тримає крихітне кошеня. Я відразу відчула – це саме та тварина, яку я хочу взяти.

Я почала активно шукати інформацію, залишаючи коментарі під дописами всіх зоозахисників, де тільки бачила це фото, адже воно миттєво розлетілося мережею. Наприкінці дня мені надіслали посилання на сторінку дівчини Катерини, яка його тимчасово прихистила", – пригадує Діана.

Двомісячне кошеня постраждало через удар РФ "Укрінформ"

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Виявилося, що у тому будинку, куди було влучання, жили батьки Катерини. Дівчина підібрала малечу, бо та сильно плакала на подвір'ї.

Вона сказала, що це не те саме кошеня, яке було на фото, а, можливо, його сестричка (бо це була дівчинка). Того котика, ймовірно, вже забрали, а ця киця усе ще не має дому.

"Я подумала, якщо вона шукає дім, треба брати. Я вже налаштувалася. Ми домовилися, що я приїду наступного дня, щоб забрати її.

Катерина розповіла, що вони провели "невеличке розслідування", і виявилося, що це все-таки те саме кошеня з фото", – ділиться Діана.

Таким чином у Діани з’явилася К’яра – саме так вона назвала свою нову домашню улюбленицю. Дівчина каже, таке ім’я обрала невипадково – воно у перекладі з італійської означає світло.

К'яру витягнули з-під завалів Фото для "УП. Життя" надала Діана Соловей

К’яра, ймовірно, не мала власників і жила у підвалі у будинку на бульварі Вацлава Гавела. Це саме той дім, на руїнах якого батьки весь день чекали на новини про їхнього сина.

"Дорога була для К'яри стресом – вона дуже плакала і нервувала в переносці, кричала. Коли я принесла її додому, спершу потрібно було обробити від бліх. Після купання вона трохи заспокоїлася, але ввечері сховалася у коробку з-під бігової доріжки. Зарилася туди й не хотіла виходити", – пригадує Діана Соловей.

К’яра мала обпалений ніс, очі, вуха в сажі, спалені вуса. На щастя, очі пролікували у ветклініці. Їй надали необхідну допомогу та ліки. На той момент вона була дуже виснажена і важила лише 600 грамів, каже нова господарка тварини.

К’яра мала обпалений ніс, очі, вуха в сажі, спалені вуса Фото для "УП. Життя" надала Діана Соловей

Зараз чотирилапа вже почувається добре, вона активна та грайлива.

"К’яра вже носиться по дому, почала приходити на руки, бігає за мною хвостиком, ніби зрозуміла, що я її нова "мама". Вона із задоволенням грається з іграшками. Попереду – адаптація, знайомство з Фіфі та багато любові", – підсумовує Діана Соловей.