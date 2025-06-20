"Все пережили": прикордонник одягнув шкарпетки ДПСУ, які зберіг у російському полоні

Український прикордонник, перебуваючи в російському полоні, зумів зберегти шкарпетки з написом "ДПСУ" (Державна прикордонна служба України).

Він мріяв у день обміну знову одягнути їх, розповіли у ДПСУ.

Боєць зберігав ці шкарпетки з 2022 року, коли із "Азовсталі" потрапив у неволю.

"Не знаю, яким чином я їх зберіг. Все пережили. Думав, шкарпетки заберуть", – зізнається боєць.

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Прикордонники опублікували щемливе відео, на якому боєць розповідає про свою мрію.

Нагадаємо, 20 червня в рамках стамбульських домовленостей Україна повернула з російського полону групу тяжкохворих та важкопоранених захисників.

Це воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. Як розповів Володимир Зеленський, більшість звільнених воїнів перебували у неволі понад два роки.