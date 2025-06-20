Він вижив у катівнях, вона написала сотні листів: історія морпіха, який повернувся з полону

Морський піхотинець Дмитро Чорний провів у полоні РФ понад три роки. Він повернувся в Україну рамках обміну 19 квітня, і наступного ж дня освідчився своїй коханій Діані. У весь цей час дівчина чекала на Дмитра, писала йому листи і боролася за його звільнення.

Історію захисника розповіли у The Guardian.

Дмитро ріс із бабусею й дідусем: батько залишив його у два роки, мати – у сім. Коли юнакові було 15 років, він почав зустрічатися з 16-річною Діаною.

До морпіхів Дмитро Чорний приєднався наприкінці 2021 року, відмовившись від кар’єри юриста. Після навчання у Херсоні його відправили на дев’ятимісячне відрядження під Маріуполь.

24 лютого 2022 року о 4-й ранку Росія почала обстрілювати місто, і бригада Дмитра однією з перших вступила в бій. Згодом він із побратимами опинився на "Азовсталі". 12 квітня українським захисникам наказали скласти зброю.

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Спочатку його утримували в Оленівці, далі – в Камишині (Росії). Там полонених українців били палицями, електрошокерами, тримали в карцерах, змушували вчити гімн Росії та "Катюшу", бити за найменший рух або слово. Інколи – цькували на них собак.

У камерах на 4 осіб росіяни розміщували 10 полонених. Там не можна було піднімати голову чи розмовляти. За вікном – лише звуки радіо з російською пропагандою.

Найстрашніші тортури відбувались під час допитів: мішок на голову, електричні дроти до пальців, удари шокером між ніг. Зрештою, чоловік "зізнався" в тому, чого не робив, – просто щоб вижити.

Дмитро каже, що забув голос Діани, обличчя рідних – це був його спосіб вижити: "Увімкнути режим, ніби ти народився в полоні".

Увесь цей час чоловік не мав жодного зв’язку з коханою, хоча вона йому тиждень за тижнем надсилала листи. Упродовж перших двох років жоден з них не потрапив до Дмитра.

Але за кілька місяців до обміну охоронець таки передав йому складений клаптик паперу. Ще до того, як розгорнути його, Дмитро побачив контур серця – і розплакався.

Наступного дня після обміну боєць освідчився коханій у рідному Кропивницькому, а тиждень тому пара одружилася.

Зараз Дмитро Чорний проходить реабілітацію. Каже: фізично почувається добре, а душевні рани загояться з часом. З часу повернення з ним працювали троє психологів.

"Із частковим успіхом", – зізнається він.

Адаптація до реального світу після трьох років знущань у полоні є непростою.

Діана каже, що коханий залишився таким, яким був під час їхньої останньої зустрічі 1 січня 2022 року.

"Для мене він не змінився", – каже дівчина.

Раніше боєць 80-ї бригади ДШВ, який втратив ноги на війні, освідчився коханій біля підніжжя Говерли.