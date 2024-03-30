"Повертається до ходіння на своїх двох": історія ветерана, якому рік відновлювали ноги за кордоном

Володимир – один із ветеранів війни, якого до "мирного" життя повернуло поранення. На війні він отримав відкриті переломи обох ніг.

Евакуація пораненого тривала майже весь день, оскільки позиції військових розташовувалися на річці, переповідають історію Володимира в Міністерстві охорони здоров’я.

За словами ветерана, вони з побратимами потрапили під російський обстріл, – міна влучила в дерево й осколки полетіли донизу. Загалом поранених було троє.

Під час евакуації Володимира спершу несли два кілометри несли на руках побратими. Далі – 3-годинна дорога до лікарні у Краматорськ.

"У Краматорську надали мені першу медичну допомогу і потім перевезли в Дніпро. Там провели операцію і перевезли у Львів. Мені потрібно було міняти два суглоби, але через близькість місця поранення з кісткою – звичайні суглоби ставити не могли, потрібно було розробляти індивідуальні, під ноги. В Україні цим не займаються", – розповідає ветеран.

Бійцю зголосились допомогти в лікарні Будапешту під час програми "МедЕвак", в рамках якої європейські клініки беруть на лікування українців.

За даними МОЗ, протягом року угорські медики провели Володимиру три основних операції:

▲ зняли апарати зовнішньої фіксації з ніг;

▲ поставили пластину в ногу;

▲ й замінили суглоби.



"Нещодавно Володимир повернувся додому й поступово, крок за кроком, повертається до ходіння на свої двох ногах", – додали в міністерстві.

Програму "МедЕвак" організували в Україні у 2022 році в рамках співпраці з Міністерством охорони здоров’я з Європейською комісією.

Подати заявку на участь в проєкті можна на сайті МОЗ.

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