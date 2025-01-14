Втратив стопу, а тепер може піднятися на 24 поверх: історія реабілітації військового з Хмельниччини

У березні 2022 року Дмитро добровільно звернувся до військкомату

32-річний Дмитро Бойко – ветеран російсько-української війни, який зазнав важкого поранення і втратив стопу під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Наразі ветеран продовжує реабілітацію і вже опанував ходьбу на протезі. Лікарі кажуть: своїм прикладом чоловік демонструє, що навіть після важкого поранення можна жити звичним життям.

Історію реабілітації військового розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Дмитро родом із Хмельницької області. До початку повномасштабної війни чоловік працював у Чехії, але 22 лютого 2022 року він повернувся до України, щоб відвідати родичів.

У березні 2022 року Дмитро став добровольцем. Чоловік був щиро переконаний, що його обов’язок – стати на захист Батьківщини. Боєць ніс службу на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському. Саме там під час виконання бойового завдання він зазнав важкого поранення.

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"Під час евакуації пораненого побратима та військовополоненого ворога Дмитро натрапив на міну. Вибух залишив множинні дрібні рани на всьому тілі, серйозно пошкодив праву ногу – частина стопи була травматично відірвана.

Попри страшний біль, він три години повз до безпечного місця, звідки його евакуювали. Дмитра доставили в стабілізаційний пункт, де була виконана первинна ампутація. Вже після першої операції він відразу став на милиці, бо не хотів звикати до крісла колісного", – розповідають у МОЗ.

У жовтні 2024 року Дмитро почав проходити реабілітацію у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Тут його куксу готували до протезування. Процес передбачав виконання фізичних вправ, проведення компресійної терапії та масаж рубця.

"Компресійна терапія передбачала післяопераційне бинтування кукси, яке допомогло сформувати її правильну форму для подальшого протезування. У гострому періоді її проводили дуже обережно — через ризик ішемії (недостатнього кровопостачання).

Коли рубець загоївся, розпочалася допротезна реабілітація з залученням мультидисциплінарної команди фахівців. Протягом такої реабілітації Дмитро брав активну участь у процесі свого відновлення. Важливим елементом реабілітаційного процесу були фізичні вправи для підвищення сили, витривалості та координації", – пояснюють у міністерстві.

Уже за місяць Дмитро отримав тренувальний протез. Він навчався ходьбі на протезі і з кожним днем покращував свій результат. Одним із особистих рекордів ветерана став самостійний підйом сходами на 24 поверх.

Наразі Дмитро продовжує реабілітацію. Лікарі прогнозують сприятливе відновлення Дмитра, адже він – мотивований, працелюбний і має стійкий характер.

"Страхи керують людьми, але боятися не варто – потрібно діяти", – каже ветеран.

Раніше ми розповідали історію захисника, який попри ампутацію руки та ноги захопився спортом і навіть навчився стріляти з лука.