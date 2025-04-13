"Не зможу жити, якщо не поїду разом з ними". Історія сімох рідних братів, які служать у 3 ОШБр

У лавах Третьої окремої штурмової бригади служать семеро рідних братів. Кожен з них вирішив долучитися до війська та захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Їхню історію розповіли у 3 ОШБр.

За словами військовослужбовця з позивним Мойша, у їхній родині 11 дітей – 8 синів та 3 дочки. Найстаршому з братів 35 років, а наймолодшому – 21.

Найстарший брат з позивним Старий розповів, як зустрів початок війни Росії проти України.

"24 лютого брат набрав і каже: "Ти бачив гелікоптер?". Я кажу: "Ну так, наші". Він каже: "Які наші?! На Гостомель йдуть росіяни!", – пригадує Старий.

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Першим долучитися до війська вирішив другий брат Сірко. Брати чоловіка вслід за ним вирушили на захист України.

"Я сказав дружині, що не зможу з цим жити, якщо не поїду разом з братами", – каже четвертий брат, військовий з позивним Джоні.

До бригади долучився й наймолодший брат – 21-річний військовий з позивним Менший.

"Мама була незадоволена, але знала, що мене ніхто не ображає, адже поряд старші брати", – говорить Менший.

Як розповів Сірко, на службі брати не беруть до уваги родинні зв’язки, але у вільний від роботи час можуть зустрітися та разом випити кави.

"Сірко зазвичай призначає задачі або дає гук, щоб ми залишалися кмітливими. Брат може попросити мене підкараулити, перевірити територію на літаку або пошукати щось для нього", – каже Мойша.

Окрім того, брати розповіли про те, як брали участь в операції на Запорізькому напрямку.

"Кажу: "Давай я піду перший. Я більш досвідчений". Ми всі позаду. Я трошки на відтяжці, бо я був з кулеметом, і йшли та чекали, чекали, чекали. Ми дійшли до певного проміжку, коли далі йти не дозволяв рельєф, бо ми вже були, як на долоні. Тоді було ухвалено рішення там закріпитись", – розповів Старий.

Брати разом воювали під Бахмутом за підходи до села Андріївка.

Утім, мати не до кінця знає, хто та у якому саме підрозділі з її синів служить. Хлопці запевняють її, що вони на "тилових" посадах.

"Я дуже щасливий, що маю стільки братів, сестер, а також люблячу маму, яка виховала нас такими. Радий, що у мене така велика родина", – з усмішкою каже Менший.